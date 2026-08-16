Mallika Sherawat से लेकर रेखा, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन तक, इन सेलेब्स ने बदला नाम, जानें नाम बदलने की प्रक्रिया 

Bollywood Celebrities Real Names: बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत इन दिनों रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2' में कंटेस्टेंट के रूप में शामिल होने की वजह से सुर्खियों में हैं। मल्लिका फिल्मों में अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं और इस शो में भी अपनी बेबाक बातों और ग्लैमरस अंदाज की वजह से चर्चा में बनी हुई हैं। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में आने से पहले एक्ट्रेस का नाम कुछ और था और मल्लिका नाम के पीछे उनकी जिंदगी से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं एक्ट्रेस का नाम पहले क्या था और ऐसे कौन-कौन से सेलिब्रिटी हैं, जिन्होंने फिल्मों में आने के बाद अपना नाम बदला है और नाम बदलने की प्रक्रिया क्या होती है।