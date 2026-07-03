एक गलती से फटा Power Bank, फेमस यूट्यूबर का बेडरूम जलकर खाक; टेक एक्सपर्ट्स से जानें बचाव के तरीके

Power Bank Blast News : मशहूर भारतीय यूट्यूबर शिवानी कपिला उर्फ 'लिटिल ग्लव्स' ने पांच दिन पहले एक बुरी खबर साझा की। शिवानी ने बताया था कि बेडरूम में चार्जिंग पर लगा वायरलेस पावर बैंक अचानक फट गया, जिससे उनका पूरा कमरा जलकर खाक हो गया। यह कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। दरअसल, पावर बैंक आसानी से आग पकड़ सकते हैं, इसलिए फ्लाइट्स में भी सुरक्षा के लिहाज से इन्हें बैग से निकालकर अलग से चेक कराने या हैंडबैग में रखने के लिए कहा जाता है।