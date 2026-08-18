कुकर में दाल पकाते समय इन 4 बातों का रखें ध्यान, नहीं फैलेगा झाग वाला पानी, जानें दाल का झाग खाना चाहिए या नहीं

दाल पकाते समय ऊपर झाग दिखाई देना आम बात है। सिर्फ झाग दिखाई देने का मतलब यह नहीं है कि दाल खराब या खाने लायक नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन (National Center for Biotechnology Information) के अनुसार, दालों में सैपोनिन जैसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें झाग बनाने की क्षमता होती है। इसलिए दाल के ऊपर बनने वाले झाग को हटाना जरूरी नहीं है। अगर आपको दाल साफ और बिना झाग वाली पसंद है तो उबालते समय इसे हटा सकते हैं। हालांकि, झाग नहीं हटाने पर भी केवल इसी वजह से दाल को फेंकने की जरूरत नहीं होती। पकने के दौरान झाग कम हो सकता है और दाल में मिल जाता है।