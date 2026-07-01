Power Bank Blast: आग में झुलस गया यूट्यूब का डायमंड प्ले बटन भी, शिवानी कपिला बोलीं- मेरी सालों की मेहनत चली गई

Youtuber Shivani Kapila Power Bank Blast Case: सोशल मीडिया की दुनिया में अपने मजेदार वीडियो और पारिवारिक कंटेंट के लिए पहचान बनाने वाली मशहूर यूट्यूबर शिवानी कपिला इन दिनों किसी नए वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि एक दर्दनाक हादसे के कारण सुर्खियों में हैं। एक चार्जिंग पावर बैंक में हुए धमाके ने उनके सपनों के घर को कुछ ही मिनटों में आग की लपटों में बदल दिया। इस हादसे में लाखों रुपये का सामान, यूट्यूब का डायमंड प्ले बटन, कीमती सामान और वर्षों से संजोई गई निजी यादें जलकर राख हो गईं। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात ये रही कि इस हादसे में उनके परिवार का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ।