पावर बैंक ब्लास्ट के बाद यूट्यूबर शिवानी कपिला का छलका दर्द, लाखों की संपत्ति और सिल्वर प्ले बटन भी जलकर हो गया राख

Youtuber Shivani Kapila Power Bank Blast Case: सोशल मीडिया पर अपने मजेदार कंटेंट से लाखों लोगों का मनोरंजन करने वाली कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर शिवानी कपिला इन दिनों एक दर्दनाक हादसे की वजह से चर्चा में हैं। सूरत स्थित उनके घर में एक चार्जिंग पावर बैंक में हुए धमाके ने देखते ही देखते पूरे कमरे को आग की लपटों में बदल दिया। इस हादसे में उनके वर्षों की मेहनत से कमाई गई लाखों रुपये की संपत्ति, यूट्यूब के सिल्वर प्ले बटन और कई निजी यादें हमेशा के लिए राख हो गईं।