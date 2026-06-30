Ketan Agarwal: केतन अग्रवाल हत्याकांड पर बोलकर बुरे फंसे निर्देशक Rahul Ravindran, बच्चों को मिली जान से मारने की धमकी, डिलीट किया X अकाउंट

उन्होंने लिखा कि एक फुटबॉल मैच के दौरान वह सिर्फ एक स्पोर्ट्स अकाउंट देखने के लिए ऐप पर गए थे, लेकिन नोटिफिकेशन खोलने के बाद उन्हें ऐसी टिप्पणियां दिखीं, जिन्हें देखकर वह भीतर तक हिल गए। राहुल के मुताबिक, उनके बच्चों को लेकर भी आपत्तिजनक और जान से मारने वाली धमकियां दी गईं, जिसके बाद उन्होंने महसूस किया कि अब इस प्लेटफॉर्म से दूर हो जाना ही बेहतर है।