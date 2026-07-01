पैप्स की हरकत पर भड़कीं नेहा धूपिया, सोनाक्षी बोलीं-बोल-बोल के थक गए

इस विषय पर पहले भी कई एक्ट्रेस ने खुलकर अपनी राय रखी है। उनका मानना है कि तस्वीरें लेना मीडिया का काम है, लेकिन किसी की सहमति और गरिमा का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई स्टार का कहना है कि कैमरे का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए और केवल वायरल कंटेंट बनाने के लिए निजी सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए। नेहा धूपिया के इस बयान ने एक बार फिर सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी और मीडिया की जिम्मेदारी पर चर्चा शुरू कर दी है।