1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

पैप्स की हरकत पर भड़कीं नेहा धूपिया, सोनाक्षी बोलीं-बोल-बोल के थक गए

sonakshi sinha Support Neha Dhupia: हाल ही में पैप्स की कुछ हरकतों को लेकर नेहा धूपिया काफी भड़क उठीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की बेवजह की आलोचनाएं और बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 01, 2026

sonakshi sinha Support Neha Dhupia

sonakshi sinha Support Neha Dhupia (this photo from x: @NehaDhupiap/@sonakshisinha

sonakshi sinha Support Neha Dhupia: बॉलीवुड स्टार्स और पैप्स के बीच अक्सर दोस्ताना माहौल देखने को मिलता है, लेकिन कई बार प्राइवेसी से जुड़े मुद्दों पर दोनों के बीच मतभेद भी सामने आते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान फोटोग्राफरों से ऐसी फोटोज लेने पर आपत्ति जताई, जिन्हें उन्होंने असहज बताया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

नेहा के रिएक्शन पर सोनाक्षी सिन्हा का भी समर्थन

अवॉर्ड इवेंट के दौरान नेहा धूपिया ने पैप्स से सीधे बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी स्टार के पीछे से तस्वीरें या वीडियो लेना सही नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये व्यवहार बंद होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ इस तरह के एंगल से फोटो नहीं ली जानी चाहिए। नेहा ने ये भी कहा कि स्टार्स कई बार इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं।

बता दें, नेहा के रिएक्शन पर सोनाक्षी सिन्हा का भी समर्थन मिला। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सोनाक्षी ने कमेंट किया कि नेहा ने बिल्कुल सही बात कही है बार-बार इस बात को बोल कर हम सब थक चुके है। उनका मानना है कि स्टार्स की निजी सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और कैमरे के सामने होने का मतलब ये नहीं कि उनकी हर गतिविधि और हर एंगल को रिकॉर्ड किया जाए।

इस विषय पर पहले भी कई एक्ट्रेस ने खुलकर अपनी राय रखी है

ये पहली बार नहीं है जब किसी अभिनेत्री ने इस मुद्दे को उठाया हो। इससे पहले भी कई कलाकार पैपराजी से अनुरोध कर चुके हैं कि वे पीछे से तस्वीरें लेने या कैमरे को अनावश्यक रूप से ज़ूम करने से बचें। उनका कहना है कि ऐसी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर गलत से इस्तेमाल होती हैं, जिससे कलाकारों को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है।

इस विषय पर पहले भी कई एक्ट्रेस ने खुलकर अपनी राय रखी है। उनका मानना है कि तस्वीरें लेना मीडिया का काम है, लेकिन किसी की सहमति और गरिमा का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई स्टार का कहना है कि कैमरे का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए और केवल वायरल कंटेंट बनाने के लिए निजी सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए। नेहा धूपिया के इस बयान ने एक बार फिर सेलिब्रिटीज की प्राइवेसी और मीडिया की जिम्मेदारी पर चर्चा शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

01 Jul 2026 01:06 pm

Published on:

01 Jul 2026 12:39 pm

Hindi News / Entertainment / पैप्स की हरकत पर भड़कीं नेहा धूपिया, सोनाक्षी बोलीं-बोल-बोल के थक गए

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

आकांक्षा चमोला के तलाक वाले खुलासे का गौरव खन्ना को भी नहीं था पता, दोस्त और एक्टर अनुज सचदेव ने किया खुलासा

Anuj Sachdeva On Akanksha Chamola-Gaurav Khanna Divorce
मनोरंजन

इमोशन Vs एक्शन! ‘आवारापन 2’ और ‘Toxic’ की टक्कर में कौन बनेगा बॉक्स ऑफिस का असली किंग?

Awarapan 2 vs Toxic
टॉलीवुड

‘Ladies Are Here to Make it Toxic!’ Yash की टॉक्सिक में फीमेल पावर का धमाका, नए टीजर ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

Toxic Female-Centric Teaser
टॉलीवुड

लिंग बदलवाने की सर्जरी के बाद अनाया बांगर ने शुरू किया नया सफर, जिम का पहला वीडियो देख लोगों ने की तारीफ

Anaya Bangar Gender Affirming Surgery
मनोरंजन

पत्रकार के एक कमेंट पर फूटा तान्या मित्तल का गुस्सा, ‘सस्ती कॉपी’ बोलने वालों को लगाई फटकार

Tanya Mittal
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.