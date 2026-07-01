आकांक्षा चमोला के तलाक वाले खुलासे का गौरव खन्ना को भी नहीं था पता, दोस्त और एक्टर अनुज सचदेव ने किया खुलासा

Anuj Sachdeva On Akanksha Chamola-Gaurav Khanna Divorce (सोर्स- akankshagkhanna)
Anuj Sachdeva On Akanksha Chamola-Gaurav Khanna Divorce: टीवी इंडस्ट्री के चर्चित कपल गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की शादी टूटने की खबर ने हाल ही में फैंस को हैरान कर दिया। रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में आकांक्षा ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि दोनों लंबे समय से अलग रह रहे हैं और अब उनका रिश्ता तलाक की ओर बढ़ चुका है। लेकिन अब इस पूरे मामले में अभिनेता अनुज सचदेवा की एंट्री ने कहानी को नया मोड़ दे दिया है।
अनुज सचदेवा का दावा है कि खुद गौरव खन्ना को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि आकांक्षा राष्ट्रीय मंच पर उनकी शादी और अलगाव को लेकर खुलकर बात करने वाली हैं। उनका कहना है कि यह खुलासा सिर्फ दर्शकों के लिए ही नहीं, बल्कि गौरव के लिए भी पूरी तरह अप्रत्याशित था।
विक्की ललवानी के साथ एक इंटरव्यू में अनुज सचदेवा ने बताया कि उन्हें भी काफी समय तक इस बात की जानकारी नहीं थी कि गौरव और आकांक्षा पिछले कई महीनों से अलग-अलग रह रहे हैं। शो का एपिसोड सामने आने के बाद उन्होंने गौरव से बातचीत की, तब उन्हें पता चला कि अभिनेता को पहले से इस खुलासे की कोई जानकारी नहीं दी गई थी।
अनुज के मुताबिक, गौरव ने कभी भी अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा का विषय नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि अभिनेता ने तमाम अटकलों के बावजूद अपने रिश्ते पर सार्वजनिक बयान देने से दूरी बनाए रखी।
अनुज का कहना है कि गौरव खन्ना ने हमेशा अपनी निजी जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखा। उन्होंने इस पूरे विवाद पर चुप्पी बनाए रखी और किसी भी मंच पर रिश्ते से जुड़ी निजी बातें साझा नहीं कीं।
अनुज ने ये भी कहा कि गौरव अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे और उन्होंने रिश्ते में अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके मुताबिक, आकांक्षा को हमेशा वह सहयोग और सम्मान मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी।
अनुज सचदेवा ने ये भी सवाल उठाया कि आखिर इतने समय तक निजी रखे गए इस मुद्दे को अब सार्वजनिक करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। उनका मानना है कि इस तरह के खुलासे के पीछे क्या वजह रही, इसका जवाब सिर्फ आकांक्षा ही दे सकती हैं।
हालांकि उन्होंने किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाया, लेकिन इतना जरूर कहा कि इस तरह के निजी मामलों को अचानक राष्ट्रीय टीवी पर लाने के समय को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।
'लॉकअप: सच या सजा' में आकांक्षा चमोला ने बताया था कि वो और गौरव खन्ना करीब एक साल से अलग रह रहे हैं और दोनों ने आपसी सहमति से अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा था कि समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि दोनों की जिंदगी से जुड़ी प्राथमिकताएं और भविष्य की सोच अलग-अलग हो चुकी हैं।
आकांक्षा ने ये भी संकेत दिया था कि परिवार बढ़ाने को लेकर दोनों के विचार एक जैसे नहीं थे और यही उनके रिश्ते में दूरी बढ़ने की एक अहम वजह बनी। फिलहाल इस पूरे मामले पर गौरव खन्ना की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में फैंस दोनों कलाकारों की तरफ से आगे आने वाली प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं।
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