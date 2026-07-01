आकांक्षा चमोला के तलाक वाले खुलासे का गौरव खन्ना को भी नहीं था पता, दोस्त और एक्टर अनुज सचदेव ने किया खुलासा

Anuj Sachdeva On Akanksha Chamola-Gaurav Khanna Divorce: टीवी इंडस्ट्री के चर्चित कपल गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला की शादी टूटने की खबर ने हाल ही में फैंस को हैरान कर दिया। रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में आकांक्षा ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि दोनों लंबे समय से अलग रह रहे हैं और अब उनका रिश्ता तलाक की ओर बढ़ चुका है। लेकिन अब इस पूरे मामले में अभिनेता अनुज सचदेवा की एंट्री ने कहानी को नया मोड़ दे दिया है।