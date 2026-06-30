समय रैना के विवादित बयान पर अब बुरी तरह भड़के सुधीर चौधरी, सरकार से की तुरंत एक्शन की मांग

सुधीर चौधरी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि यह किसी भी तरह से कॉमेडी नहीं है, बल्कि समाज में जहर घोलने जैसा है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि समय रैना पहले हुए विवादों से भी कोई सबक नहीं ले पाए हैं। उन्होंने नेटफ्लिक्स इंडिया और यूट्यूब इंडिया जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे कंटेंट को मंच देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने पोस्ट के अंत में उन्होंने सरकार और समाज से तुरंत कार्रवाई करने की मांग करते हुए लिखा कि देर होने से पहले कदम उठाना जरूरी है।