लड़की के पिता को हार्ट अटैक पर समय रैना ने दिया विवादित बयान, अब बुरी तरह पूर्व सासंद प्रियंका चतुर्वेदी

यह पहली बार नहीं है जब इसी तरह की टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ हो। कुछ समय पहले स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के एक शो का वीडियो भी चर्चा में आया था। उस क्लिप में डेटिंग और महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी पर सोशल मीडिया में भारी विरोध हुआ था। मामला इतना बढ़ा कि संबंधित व्यक्ति को नौकरी गंवानी पड़ी और कॉमेडियन के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई। बाद में उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी थी।