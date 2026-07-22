Karishma Tanna: 42 साल की उम्र में मां बनेंगी करिश्मा तन्ना, जानें कैसे एंजॉय कर रही हैं प्रेग्नेंसी जर्नी

Karishma Tanna Pregnancy Journey: आज के समय में लोगों की सोच मां बनने को लेकर काफी बदल रही है। पहले जहां महिलाओं पर 20 या 30 की उम्र तक बच्चे की प्लानिंग करने का दबाव रहता था, वहीं अब महिलाएं अपने करियर और पर्सनल लाइफ को ध्यान में रखकर मां बनने का फैसला खुद ले रही हैं। ऐसे ही एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना 42 साल की उम्र में मां बनने जा रही हैं। आइए जानते हैं कि प्रेग्नेंसी जर्नी को एक्ट्रेस कैसे एंजॉय कर रही हैं।