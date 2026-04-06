शादी के 4 साल बाद प्रेग्नेंट हुई करिश्मा तन्ना, पति संग की ऐसी पोस्ट

करिश्मा और वरुण ने अपनी खुशी का इजहार पालतू कुत्तों के साथ भी किया। बता दें, इस जोड़ी ने 2022 में मुंबई में शादी की थी, जहां उन्होंने गुजराती रीति-रिवाजों के साथ सेरेमनी की थी। उनके फैंस और परिवार ने सोशल मीडिया पर इस खूशी के बीच खूब रिएक्शन देखने को मिल रही है।