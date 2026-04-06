‘बम ल्यारी में फूटा, धमाका बांद्रा में’, जाकिर खान ने बॉलीवुड पर कसा तंज! धुरंधर को लेकर दिया बयान

Zakir Khan On Bollywood is jealous: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 19 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म ने महज 18 दिनों के अंदर ही भारत में 1000 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर एक ऐसा इतिहास रच दिया है, जिसे छूना किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए अब एक बड़ा सपना बन गया है। फिल्म की इस अविश्वसनीय सफलता के बीच मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने अपने खास अंदाज में फिल्म की तारीफ की है और इंडस्ट्री के उन लोगों पर चुटकी ली है जो इसकी सफलता से हैरान-परेशान हैं। जाकिर खान का बयान जैसे ही वायरल हुआ सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया।