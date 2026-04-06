उपनेता पद से हुई छुट्टी तो राघव चड्ढा के सपोर्ट में उतरी ये पंजाबी एक्ट्रेस, पोस्ट पर किया कमेंट

Raghav Chadha gets support from Sonam Bajwa: आम आदमी पार्टी (AAP) के भीतर मची राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। जब से राघव चड्ढा ने राज्यसभा में पार्टी के 'उपनेता' पद से हटाए जाने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है, उसे सोशल मीडिया पर जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जहां उन्हीं की पार्टी के लोग उन्हें गलत बता रहे है वहीं, कई ऐसी हस्तियां भी है जो उनके सपोर्ट में आ रही है। पहले उनकी साली प्रियंका चोपड़ा ने राघव चड्ढा को सपोर्ट किया था अब इसी लिस्ट में पंजाबी एक्ट्रेस का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने एक पोस्ट लाइक कर ये दिखाया है कि वह राघव को अपना समर्थन दे रही हैं। जैसे ही उनका ये लाइक वाला पोस्ट आया लोग हैरान रह गए।