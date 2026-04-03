‘राघव चड्ढा ने दिल से की BJP जॉइन!’ राज्यसभा में उपनेता पद से हटाने के बाद लोगों का दावा, परिणीति का उड़ाया मजाक

जैसे ही यह रिपोर्ट सामने आई कि राघव की जगह अब अशोक मित्तल मोर्चा संभालेंगे, ट्विटर (X) पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "परिणीति चोपड़ा से शादी उनके करियर के खत्म होने की बड़ी वजह है। जिस तरह से जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ रहा है, राघव एक सॉफ्ट टारगेट हो सकते थे और इससे चोपड़ा परिवार के 'ब्राइंड' को नुकसान पहुंचता।" दूसरे ने लिखा, "प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा ने उनके राजनीतिक करियर को खत्म कर दिया है। असल में, उन्होंने पूरे दिल से BJP जॉइन कर ली है। बस अब उनके राज्यसभा कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार है। आने वाले समय में केजरीवाल के साथ एक जबरदस्त खेल होने वाला है।" एक अन्य ने लिखा, "अच्छे इंसान के साथ हमेशा बुरा होता है।"