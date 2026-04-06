Priyanka Chopra ने जीजू Raghav Chadha के वीडियो पर किया कमेंट, हुआ वायरल

आप इस वीडियो में देख सकते है कि राघव चड्ढा संसद के विभिन्न सत्रों में उठाए गए अहम मुद्दों जैसे शिक्षा और रोजगार के बीच की चुनौतियां, 'एक राष्ट्र-एक चिकित्सा उपचार' योजना, वेतन इंडेक्सेशन, और भगत सिंह को भारत रत्न देने की मांग पर चर्चा करते हुए दिख रहे है और वीडियो के कैप्शन में उन्होंने बस भारतीय झंडे का इमोजी शेयर किया। इस पोस्ट पर प्रियंका चोपड़ा ने दिल वाली आंखें, ताली और क्लैप के इमोजी शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया दी है।