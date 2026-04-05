“घायल हूं इसलिए घातक हूं!” राघव चड्ढा का ‘धुरंधर 2’ वाला ये बयान, इंटरनेट पर आग की तरह फैला

राघव चड्डा ने कहा कि पार्टी ने उन पर ये आरोप लगाए कि वे विपक्ष के साथ न बैठने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पिटीशन पर साइन न करने और डरने के कारण बेकार मुद्दे उठाने वाले हैं। उन्होंने इन सभी आरोपों को झूठ बताया। इसके बाद राघव चड्डा ने कहा, "जब विपक्ष संसद से बहिर्गमन करता था, मैं हमेशा उनके साथ था। किसी भी मामले में मैं अकेला नहीं था। पूरे संसद भवन में CCTV लगे हैं, फुटेज देखकर पता चल जाएगा।" उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ पिटीशन पर साइन करने को लेकर उनसे कभी फॉर्मली या अनौपचारिक रूप से अनुरोध नहीं किया गया था।