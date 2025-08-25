Parineeti Chopra Pregnant: राघव-परिणीति ने सुनाई गुड न्यूज, बनने वाले हैं माता-पिता, लिखा- 1+1=3

बता दें, कुछ समय पहले ही परिणीति और राघव 'द कपिल शर्मा शो' में नजर आए थे। उस दौरान कपिल ने हंसी-मजाक में उनसे "गुड न्यूज" के बारे में पूछा था। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा था, "जल्दी देंगे, आपको गुड न्यूज भी दे देंगे।" परिणीति ने भी इस पर हंसते हुए रिएक्शन दिया था। उस वक्त उनके फैंस काफी खुश हुए थे और अब राघव और परिणीति ने पोस्ट कर माता-पिता बनने की खबर दे दी है।