दीपिका-हिना के बाद इस एक्ट्रेस को हुआ कैंसर, दर्द किया बयां, बोलीं- 70 साल की मां और 9 साल की बेटी…

Cancer Survivor: इंडस्ट्री के कई ऐसे स्टार्स है जिन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का सामना किया है, अब इस लिस्ट में एक एक्ट्रेस का नाम और जुड़ गया है, जिन्हें स्टेज 4 का कैंसर है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 25, 2025

Tannishtha Chatterjee Cancer: बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में कई सितारे है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ चुके हैं। अब इसी लिस्ट एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट करते हुए अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने बताया कि वह स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर से जूझ रही हैं। साथ ही उन्होंने अपनी फोटोज भी शेयर की। जिसे देखकर यूजर्स भी भावुक हो उठे। एक्ट्रेस के सिर के बाल झड़े हुए नजर आए और वह मुस्कुरा रही हैं। तनिष्ठा ने बताया कि इस मुश्किल घड़ी में उनका परिवार और दोस्त उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं।

8 महीने से कैंसर से जूझ रही हैं तनिष्ठा (Tannishtha Chatterjee Cancer)

तनिष्ठा चटर्जी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपना दर्द बयां किया। उन्होंने लिखा, "पिछले आठ महीने मेरे लिए काफी मुश्किल भरे रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही मैंने कैंसर की वजह से अपने पिता को खोया है, और अब खुद मुझे इस बीमारी का पता चला है।”

तनिष्ठा ने आगे कहा कि मेरा ये पोस्ट कोई दर्द या दुख के बारे में नहीं है, बल्कि यह प्यार और ताकत की कहानी है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एक 70 साल की मां और 9 साल की बेटी। दोनों पूरी तरह से मुझ पर ही निर्भर हैं।"

दोस्तों और परिवार का मिला साथ (Tannishtha Chatterjee Instagram)

कैंसर से जंग लड़ते हुए तनिष्ठा ने आगे बताया, “सबसे मुश्किल पलों में मुझे मेरे दोस्तों और परिवार का भरपूर प्यार मिला है। जिनके अटूट समर्थन ने सबसे मुश्किल दिनों में भी मेरे चेहरे पर सच्ची मुस्कान ला दी है। आज की इस मशीनी दुनिया में, इंसानों की सच्ची हमदर्दी और इंसानियत ही मुझे बचा रही है।”

तनिष्ठा ने खास दोस्तों का किया धन्यवाद

तनिष्ठा ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में कुछ खास दोस्तों का भी जिक्र किया है। इसमें शबाना आजमी, दीया मिर्जा, कोंकणा सेन शर्मा, दिव्या दत्ता, ऋचा चड्ढा, सहाना गोस्वामी, अली फजल, और सुनीता राजवर जैसे कलाकार शामिल हैं। उन्होंने खासकर अपनी महिला दोस्तों और उनके खास सपोर्ट के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। अब तनिष्ठा के पोस्ट पर लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। फैंस उन्हें जल्दी ठीक होने की दुआएं दे रहे हैं। साथ ही उनकी इस हिम्मत भरी कहानी के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / दीपिका-हिना के बाद इस एक्ट्रेस को हुआ कैंसर, दर्द किया बयां, बोलीं- 70 साल की मां और 9 साल की बेटी…

