दीपिका-हिना के बाद इस एक्ट्रेस को हुआ कैंसर, दर्द किया बयां, बोलीं- 70 साल की मां और 9 साल की बेटी…

Tannishtha Chatterjee Cancer: बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में कई सितारे है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जंग लड़ चुके हैं। अब इसी लिस्ट एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट करते हुए अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने बताया कि वह स्टेज 4 ओलिगो मेटास्टेटिक कैंसर से जूझ रही हैं। साथ ही उन्होंने अपनी फोटोज भी शेयर की। जिसे देखकर यूजर्स भी भावुक हो उठे। एक्ट्रेस के सिर के बाल झड़े हुए नजर आए और वह मुस्कुरा रही हैं। तनिष्ठा ने बताया कि इस मुश्किल घड़ी में उनका परिवार और दोस्त उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं।