Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

20 साल की इस एक्ट्रेस का गाना पहुंचा 39 करोड़ के पार, अपनी फेमस मां को भी छोड़ा पीछे

Rasha Thadani Dance: फेमस एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी उन्हीं की तरह एक शानदार डांसर भी है। उनका डांस वीडियो 39 करोड़ के पार पहुंच गया है। आपने देखा क्या…

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 24, 2025

Rasha Thadani Dance Video
राशा थडानी की एक्स से ली गई तस्वीर

Rasha Thadani Dance: फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस में एक नया नाम जुड़ गया है वह कोई और नहीं 20 साल की राशा थडानी हैं। जो फेमस एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी हैं। राशा ने इसी साल अभिषेक कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म आजाद'से अपना करियर शुरू किया है। इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन ने अहम रोल प्ले किया था। ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही हो, लेकिन इसी फिल्म के एक गाने ने राशा को रातों-रात स्टार बना दिया…

फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी गाना हुआ सुपरहिट (Rasha Thadani Dance)

आजाद फिल्म एक पीरियड ड्रामा फिल्म थी। ये फिल्म जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और फ्लॉप केटेगरी में जा गिरी। भले ही फिल्म 'आजाद' को असफलता मिली हो, लेकिन फिल्म का गाना 'ऊई अम्मा(Uyi Amma)' जबरदस्त हिट हो गया है। इस गाने में राशा के डांस मूव्स और एक्सप्रेशन्स ने लोगों का दिल जीत लिया है। उनके शानदार ठुमकों की और अदाओं की खूब तारीफ हुई। यही वजह है कि यह गाना रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसे लोग शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर राशा को बधाई दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें

24 घंटे बाद गोविंदा के तलाक की खबरों की बहन ने बताई सच्चाई, बोलीं- यह जिंदगी का हिस्सा…
बॉलीवुड
Govinda Sister kamini khanna

राशा थडानी का गाना ऊई अम्मा हुआ पॉपुलर (Rasha Thadani Uyi Amma)

राशा थडानी के इस गाने और उनके डांस को अब तक 39 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। 'ऊई अम्मा' अब पार्टियों और सेलिब्रेशन का एक हिस्सा सा बन गया है और बच्चों के बीच भी यह खूब पॉपुलर हो रहा है। राशा की पहली फिल्म भले ही फ्लॉप साबित रही हो, लेकिन इस गाने ने साबित कर दिया है कि उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है।

ये भी पढ़ें

गोविंदा संग तलाक की खबरों के बीच सुनीता ने कर्मा पर की बात, बोलीं- किसी का घर बर्बाद….
बॉलीवुड
Sunita Ahuja React On Divorce With Govinda

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Aug 2025 12:48 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 20 साल की इस एक्ट्रेस का गाना पहुंचा 39 करोड़ के पार, अपनी फेमस मां को भी छोड़ा पीछे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.