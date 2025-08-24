20 साल की इस एक्ट्रेस का गाना पहुंचा 39 करोड़ के पार, अपनी फेमस मां को भी छोड़ा पीछे

Rasha Thadani Dance: फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस में एक नया नाम जुड़ गया है वह कोई और नहीं 20 साल की राशा थडानी हैं। जो फेमस एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी हैं। राशा ने इसी साल अभिषेक कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म आजाद'से अपना करियर शुरू किया है। इस फिल्म में उनके साथ अजय देवगन के भतीजे अमन देवगन ने अहम रोल प्ले किया था। ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही हो, लेकिन इसी फिल्म के एक गाने ने राशा को रातों-रात स्टार बना दिया…
आजाद फिल्म एक पीरियड ड्रामा फिल्म थी। ये फिल्म जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और फ्लॉप केटेगरी में जा गिरी। भले ही फिल्म 'आजाद' को असफलता मिली हो, लेकिन फिल्म का गाना 'ऊई अम्मा(Uyi Amma)' जबरदस्त हिट हो गया है। इस गाने में राशा के डांस मूव्स और एक्सप्रेशन्स ने लोगों का दिल जीत लिया है। उनके शानदार ठुमकों की और अदाओं की खूब तारीफ हुई। यही वजह है कि यह गाना रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसे लोग शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर राशा को बधाई दे रहे हैं।
राशा थडानी के इस गाने और उनके डांस को अब तक 39 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। 'ऊई अम्मा' अब पार्टियों और सेलिब्रेशन का एक हिस्सा सा बन गया है और बच्चों के बीच भी यह खूब पॉपुलर हो रहा है। राशा की पहली फिल्म भले ही फ्लॉप साबित रही हो, लेकिन इस गाने ने साबित कर दिया है कि उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है।