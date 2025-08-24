20 साल की इस एक्ट्रेस का गाना पहुंचा 39 करोड़ के पार, अपनी फेमस मां को भी छोड़ा पीछे

आजाद फिल्म एक पीरियड ड्रामा फिल्म थी। ये फिल्म जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई और फ्लॉप केटेगरी में जा गिरी। भले ही फिल्म 'आजाद' को असफलता मिली हो, लेकिन फिल्म का गाना 'ऊई अम्मा(Uyi Amma)' जबरदस्त हिट हो गया है। इस गाने में राशा के डांस मूव्स और एक्सप्रेशन्स ने लोगों का दिल जीत लिया है। उनके शानदार ठुमकों की और अदाओं की खूब तारीफ हुई। यही वजह है कि यह गाना रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसे लोग शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर राशा को बधाई दे रहे हैं।