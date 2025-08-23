गोविंदा संग तलाक की खबरों के बीच सुनीता ने कर्मा पर की बात, बोलीं- किसी का घर बर्बाद….

सुनीता आहूजा अक्सर सोशल मीडिया पर गोविंदा से अपने प्यार का इजहार करती नजर आती हैं, इस बार भी यही हुआ। बीते दिन एक खबर आई जिसमें कपल का तलाक कंफर्म कर दिया गया। सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन इसी बीच सुनीता ने ईट ट्रैवल रिपीट को नया इंटरव्यू दिया। उन्होंने इस दौरान गोविंदा की पसंद और नापसंद से लेकर कर्मा पर तक बात की। उन्होंने कहा, "मैं भगवान में काफी विश्वास करती हूं। मैं कर्मा पर विश्वास करती हूं। इसलिए कभी अपना कर्म मत खराब करों। कर्मा वो चीज है जो घूमकर आपके पास वापस आएगा। किसी की बुराई मत करो और न ही किसी का घर बर्बाद करो। मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करती हूं।"