गोविंदा संग तलाक की खबरों के बीच सुनीता ने कर्मा पर की बात, बोलीं- किसी का घर बर्बाद….

Sunita Ahuja React On Divorce With Govinda: सुनीता आहूजा और गोविंदा को लेकर खबर है कि दोनों ने अपनी शादी को खत्म करने का फैसला कर लिया है। वहीं, 5 दिसंबर 2024 को ही कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दे दी थी। अब इन खबरों पर गोविंदा के वकील ने विराम लगाया और सभी खबरों को अफवाह बताया है। इसी बीच सुनीता का नया इंटरव्यू भी वायरल हो गया है। इसमें उन्होंने इंसान के कर्मा पर बात की है। साथ ही उन्होंने बताया कि वह गोविंदा से प्यार बेहद प्यार करती हैं।
सुनीता आहूजा अक्सर सोशल मीडिया पर गोविंदा से अपने प्यार का इजहार करती नजर आती हैं, इस बार भी यही हुआ। बीते दिन एक खबर आई जिसमें कपल का तलाक कंफर्म कर दिया गया। सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन इसी बीच सुनीता ने ईट ट्रैवल रिपीट को नया इंटरव्यू दिया। उन्होंने इस दौरान गोविंदा की पसंद और नापसंद से लेकर कर्मा पर तक बात की। उन्होंने कहा, "मैं भगवान में काफी विश्वास करती हूं। मैं कर्मा पर विश्वास करती हूं। इसलिए कभी अपना कर्म मत खराब करों। कर्मा वो चीज है जो घूमकर आपके पास वापस आएगा। किसी की बुराई मत करो और न ही किसी का घर बर्बाद करो। मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करती हूं।"
सुनीता ने आगे कहा, "मुझे हर वो बात पता है कि कब उसे क्या चाहिए। उसे भूख कब लगी है कब कोक चाहिए मैं सब जानती हूं। क्योंकि मैं उससे बेहद प्यार करती हूं।" बता दें, सुनीता आहूजा और गोविंदा के रिश्ते में खटास की खबरें काफी समय से आ रही हैं, लेकिन कभी सुनीता तो कभी गोविंदा के वकील इन खबरों को अफवाह बताते नजर आए हैं। काफी समय पहले सुनीता आहूजा ने भी अपने फैंस को कहा था कि जब तक मैं या गोविंदा खुद तलाक कंफर्म न करें इन खबरों पर विश्वास मत करना।
सुनीता आहूजा और गोविंदा ने साल 1987 में शादी की थी। शादी से दोनों के 2 बच्चे टीना और हर्षवर्धन हैं। वहीं, गोविंदा खुद 90s के सुपरस्टार रहे हैं और उन्हें लोग बेहद पसंद भी करते हैं ऐसे में उनकी तलाक की खबरें उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग रही हैं, लेकिन अब गोविंदा के वकील के बयान के बाद फैंस जरूर खुश हो सकते हैं।