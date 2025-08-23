Patrika LogoSwitch to English

गोविंदा संग तलाक की खबरों के बीच सुनीता ने कर्मा पर की बात, बोलीं- किसी का घर बर्बाद….

Sunita Ahuja React On Karma: गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता एक बार फिर कटघरे में आ गया है। खबर है कि दोनों का तलाक होने वाला है। इसी बीच सुनीता ने कर्मा को लेकर बात की है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 23, 2025

Sunita Ahuja React On Divorce With Govinda
सुनीता आहूजा और गोविदा की एक्स से ली गई तस्वीर

Sunita Ahuja React On Divorce With Govinda: सुनीता आहूजा और गोविंदा को लेकर खबर है कि दोनों ने अपनी शादी को खत्म करने का फैसला कर लिया है। वहीं, 5 दिसंबर 2024 को ही कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दे दी थी। अब इन खबरों पर गोविंदा के वकील ने विराम लगाया और सभी खबरों को अफवाह बताया है। इसी बीच सुनीता का नया इंटरव्यू भी वायरल हो गया है। इसमें उन्होंने इंसान के कर्मा पर बात की है। साथ ही उन्होंने बताया कि वह गोविंदा से प्यार बेहद प्यार करती हैं।

सुनीता आहूजा ने कर्मा पर की बात (Sunita Ahuja React On Divorce With Govinda)

सुनीता आहूजा अक्सर सोशल मीडिया पर गोविंदा से अपने प्यार का इजहार करती नजर आती हैं, इस बार भी यही हुआ। बीते दिन एक खबर आई जिसमें कपल का तलाक कंफर्म कर दिया गया। सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन इसी बीच सुनीता ने ईट ट्रैवल रिपीट को नया इंटरव्यू दिया। उन्होंने इस दौरान गोविंदा की पसंद और नापसंद से लेकर कर्मा पर तक बात की। उन्होंने कहा, "मैं भगवान में काफी विश्वास करती हूं। मैं कर्मा पर विश्वास करती हूं। इसलिए कभी अपना कर्म मत खराब करों। कर्मा वो चीज है जो घूमकर आपके पास वापस आएगा। किसी की बुराई मत करो और न ही किसी का घर बर्बाद करो। मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करती हूं।"

ये भी पढ़ें

तलाक की अर्जी के 12 घंटे बाद सुनीता आहूजा का छलका दर्द! बोलीं- वापस आजा गोविंदा तू…
बॉलीवुड
Sunita Ahuja emotional after 12 hours of filed for divorce

सुनीता आहूजा और गोविंदा के तलाक को वकील ने बताया अफवाह (Sunita Ahuja Govinda Divorce)

सुनीता ने आगे कहा, "मुझे हर वो बात पता है कि कब उसे क्या चाहिए। उसे भूख कब लगी है कब कोक चाहिए मैं सब जानती हूं। क्योंकि मैं उससे बेहद प्यार करती हूं।" बता दें, सुनीता आहूजा और गोविंदा के रिश्ते में खटास की खबरें काफी समय से आ रही हैं, लेकिन कभी सुनीता तो कभी गोविंदा के वकील इन खबरों को अफवाह बताते नजर आए हैं। काफी समय पहले सुनीता आहूजा ने भी अपने फैंस को कहा था कि जब तक मैं या गोविंदा खुद तलाक कंफर्म न करें इन खबरों पर विश्वास मत करना।

सुनीता आहूजा और गोविंदा की शादी को हुए 38 साल

सुनीता आहूजा और गोविंदा ने साल 1987 में शादी की थी। शादी से दोनों के 2 बच्चे टीना और हर्षवर्धन हैं। वहीं, गोविंदा खुद 90s के सुपरस्टार रहे हैं और उन्हें लोग बेहद पसंद भी करते हैं ऐसे में उनकी तलाक की खबरें उनके फैंस के लिए काफी शॉकिंग रही हैं, लेकिन अब गोविंदा के वकील के बयान के बाद फैंस जरूर खुश हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Bigg Boss 19: ग्रैंड प्रीमियर से पहले आईं घर की Inside फोटोज, नहीं मिलेंगे सिंगल बेड, रिफ्रेशमेंट के लिए होंगी ये चीजें
TV न्यूज
Bigg Boss 19 House Inside Photos viral

Published on:

23 Aug 2025 02:22 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / गोविंदा संग तलाक की खबरों के बीच सुनीता ने कर्मा पर की बात, बोलीं- किसी का घर बर्बाद….

