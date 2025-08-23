Bigg Boss 19: ग्रैंड प्रीमियर से पहले आईं घर की Inside फोटोज, नहीं मिलेंगे सिंगल बेड, रिफ्रेशमेंट के लिए होंगी ये चीजें

वही, पहले के सीजन की तरह इस बार भी कंटेस्टेंट्स के रिफ्रेशमेंट और फिटनेस को ध्यान में रखा गया है। स्विमिंग पूल और जिम का भी जबरदस्त बंदोबस्त किया है। साथ ही घर वालों पर नजर बनाए रखने के लिए हर कोने पर बड़े-बड़े सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही घर में हाई क्लास लाइटिंग सिस्टम भी लगा है, जो सेट को काफी सुंदर बना रहा है। बता दें, बिग बॉस 19 का पहला एपिसोड 24 अगस्त यानी कल जियो सिनेमा पर स्ट्रीम किया जाएगा। इसके बाद शो कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होगा।