Bigg Boss 19: ग्रैंड प्रीमियर से पहले आईं घर की Inside फोटोज, नहीं मिलेंगे सिंगल बेड, रिफ्रेशमेंट के लिए होंगी ये चीजें

Bigg Boss 19 Inside Photos: बिग बॉस 19 का आगाज होने वाला है। इससे पहले ही घर की इनसाइड तस्वीरें सामने आ गई हैं। जिसे देखकर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ गई है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 23, 2025

Bigg Boss 19 House Inside Photos viral
बिग बॉस 19 के घर की इनसाइज फोटोज एक्स से ली गई

Bigg Boss 19 Inside Photos: सलमान खान एक बार फिर बिग बॉस 19 लेकर आ रहे हैं। शो का प्रीमियर 24 अगस्त रविवार को होगा। इस बार सीजन 19 की थीम डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र रखी गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिग बॉस 19 का घर पूरी तरह से बनाया गया है। शो के शुरू होने से पहले ही घर की इनसाइड फोटोज सामने आ गई हैं।

बिग बॉस 19 के घर की इनसाइड फोटोज वायरल (Bigg Boss 19 House Inside Photos)

बिग बॉस 19 की थीम को देखते हुए पूरे घर को वैसे ही तैयार किया गया है। अब जो फोटोज आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि घर के अंदर एक असेंबली हॉल बनाया है, जिसमें कंटेस्टेंट्स के लिए टेबल और कुर्सियां लगाई गई है। जो पूरी तरह संसद भवन की तरह नजर आ रहा है। हालांकि, अभी ये तय नहीं हुआ है कि इस असेंबली का स्पीकर कौन होगा? इस पर सस्पेंस बना हुआ है।

बिग बॉस का घर होगा बेहद कलरफुल (Bigg Boss 19 House)

बिग बॉस 19 के घर के लिविंग रूम और कन्फेशन रूम को बेहद ही सुंदर और कलरफुल बनाया गया है। यहां पर बड़ा एक बिग बॉस वाला टीवी भी लगाया गया है, जिसके जरिए सलमान खान शो के कंटेस्टेंट्स से बात करते नजर आएंगे और उन्हें टास्क देंगे। इसी के पास खाने का डाइनिंग टेबल भी रखा गया है और साथ में किचन बना है, जहां कंटेस्टेंट्स के खाने का इंतजाम होगा।

सदस्यों को नहीं मिलेंगे सिंगल बेड

वही, पहले के सीजन में सिंगल बेड और डबल बेड के लिए घर के सदस्यों में लड़ाई होती थी, लेकिन इस बार घर वालों को डबल और ट्रिपल शेयरिंग बेड दिए गए हैं यानी अब कंटेस्टेंट्स खुद को स्पेस नहीं दे पाएंगे। उन्हें बेड किसी भी हालत में शेयर करना ही पड़ेगा।

कितने बजे आएगा बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19 Premiere Date)

वही, पहले के सीजन की तरह इस बार भी कंटेस्टेंट्स के रिफ्रेशमेंट और फिटनेस को ध्यान में रखा गया है। स्विमिंग पूल और जिम का भी जबरदस्त बंदोबस्त किया है। साथ ही घर वालों पर नजर बनाए रखने के लिए हर कोने पर बड़े-बड़े सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही घर में हाई क्लास लाइटिंग सिस्टम भी लगा है, जो सेट को काफी सुंदर बना रहा है। बता दें, बिग बॉस 19 का पहला एपिसोड 24 अगस्त यानी कल जियो सिनेमा पर स्ट्रीम किया जाएगा। इसके बाद शो कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होगा।

Published on:

23 Aug 2025 12:20 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / Bigg Boss 19: ग्रैंड प्रीमियर से पहले आईं घर की Inside फोटोज, नहीं मिलेंगे सिंगल बेड, रिफ्रेशमेंट के लिए होंगी ये चीजें

