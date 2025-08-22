चिराग पासवान की इस यूट्यूबर संग फोटो हुई वायरल, लोगों को आई युजवेंद चहल की याद

Chirag Paswan Photo with Youtuber: कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान को लेकर बड़ी खबर आ रही। उनकी फोटो युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड और यूट्यूबर आरजे महविश के साथ वायरल हो रही है। आरजे महविश ने खुद इन तस्वीरों को शेयर कर लोगों को चेतावनी दे डाली है। वहीं, सोशल मीडिया पर लोगों को ये फोटो देखकर चहल की याद आ गई और लोगों ने कमेंट की लाइन लगा दी है। चिराग पासवान और आरजे महविश की मुलाकात CLT10 के लॉन्च इवेंट पर हुई थी। आरजे महविश खुद CLT10 में सुप्रीम स्ट्राइकर टीम की सह- मालकिन हैं।
आरजे महविश ने चिराग पासवान संग मुलाकात की फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “बस अब करी ना किसी ने बदतमीजी, घर से उठवा लूंगी।' इस कैप्शन के साथ ही महविश ने हंसने वाले इमोजी भी लगाए हैं। महविश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी यही पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'अब मुंह मत चला दे मुझे कोई।'
दरअसल, आज यानी की 22 अगस्त को CLT10 की शुरुआत हो गई है और लॉन्च इवेंट में कैबिनेट मंत्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, चिराग पासवान पहुंचे थे और यहीं की फोटोज आरजे महविश ने शेयर की। जो देखते ही देखते वायरल हो गई है। इस फोटो में चिराग पासवान बेहद स्मार्ट लगे। वह हमेशा की तरह सफेद कुर्ते पजामे में नजर आए। महविश कैजुअल लुक में नजर आईं, जिसे उन्होंने अपनी वाइट जैकेट से स्टाइलिश टच दिया हुआ था। सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब कमेंट किए।
एक यूजर ने लिखा, "बेहद स्मार्ट नेता चिराग पासवान और क्यूट आरजे महविश।” दूसरे ने लिखा, "बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है आजकल।” तीसरे ने लिखा, ”रिश्ता पक्का समझें।” एक अन्य ने लिखा, "यहां तो खेला हो रहा है।" वहीं एक और यूजर ने लिखा, “युजवेंद भाई को पता है ये सब।”
युजवेंद्र चहल का जब से धनश्री से तलाक हुआ है तब से उन्हें आरजे महविश के साथ कई बार देखा गया है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसी वजह से दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। वहीं महविश पर चहल और धनश्री की शादी तोड़ने के आरोप भी लगे है। उनकी हर पोस्ट पर यूजर्स चहल के बारे में कमेंट जरूर करते हैं। बता दें, सीएलटी10 (CLT10) टेनिस बॉल क्रिकेट लीग है जो 22-24 अगस्त 2025 को नोएडा में आयोजित किया जा रहा है।