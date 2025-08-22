चिराग पासवान की इस यूट्यूबर संग फोटो हुई वायरल, लोगों को आई युजवेंद चहल की याद

युजवेंद्र चहल का जब से धनश्री से तलाक हुआ है तब से उन्हें आरजे महविश के साथ कई बार देखा गया है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसी वजह से दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। वहीं महविश पर चहल और धनश्री की शादी तोड़ने के आरोप भी लगे है। उनकी हर पोस्ट पर यूजर्स चहल के बारे में कमेंट जरूर करते हैं। बता दें, सीएलटी10 (CLT10) टेनिस बॉल क्रिकेट लीग है जो 22-24 अगस्त 2025 को नोएडा में आयोजित किया जा रहा है।