Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

चिराग पासवान की इस यूट्यूबर संग फोटो हुई वायरल, लोगों को आई युजवेंद चहल की याद

Chirag Paswan Photo with Youtuber: चिराग पासवान एक बार फिर सुर्खियों में हैं उनकी सोशल मीडिया पर फेमस यूट्यूबर और एक्ट्रेस के साथ फोटो सामने आई है। जिसे देख लोगों को युजवेंद्र चहल की याद आई है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 22, 2025

Chirag Paswan Photo viral with yuzvendra chahal rumored girlfriend Rj Mahvash
चिराग पासवान की एक्स से ली गई तस्वीर

Chirag Paswan Photo with Youtuber: कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान को लेकर बड़ी खबर आ रही। उनकी फोटो युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड और यूट्यूबर आरजे महविश के साथ वायरल हो रही है। आरजे महविश ने खुद इन तस्वीरों को शेयर कर लोगों को चेतावनी दे डाली है। वहीं, सोशल मीडिया पर लोगों को ये फोटो देखकर चहल की याद आ गई और लोगों ने कमेंट की लाइन लगा दी है। चिराग पासवान और आरजे महविश की मुलाकात CLT10 के लॉन्च इवेंट पर हुई थी। आरजे महविश खुद CLT10 में सुप्रीम स्ट्राइकर टीम की सह- मालकिन हैं।

आरजे महविश और चिराग पासवान की फोटो आई सामने (Chirag Paswan Photo with Rj Mahvash)

आरजे महविश ने चिराग पासवान संग मुलाकात की फोटोज अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “बस अब करी ना किसी ने बदतमीजी, घर से उठवा लूंगी।' इस कैप्शन के साथ ही महविश ने हंसने वाले इमोजी भी लगाए हैं। महविश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी यही पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'अब मुंह मत चला दे मुझे कोई।'

आरजे महविश ने फोटो के साथ लिखा कैप्शन (Rj Mahvash Instagram)

दरअसल, आज यानी की 22 अगस्त को CLT10 की शुरुआत हो गई है और लॉन्च इवेंट में कैबिनेट मंत्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, चिराग पासवान पहुंचे थे और यहीं की फोटोज आरजे महविश ने शेयर की। जो देखते ही देखते वायरल हो गई है। इस फोटो में चिराग पासवान बेहद स्मार्ट लगे। वह हमेशा की तरह सफेद कुर्ते पजामे में नजर आए। महविश कैजुअल लुक में नजर आईं, जिसे उन्होंने अपनी वाइट जैकेट से स्टाइलिश टच दिया हुआ था। सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब कमेंट किए।

पोस्ट पर लोगों ने किए कमेंट

एक यूजर ने लिखा, "बेहद स्मार्ट नेता चिराग पासवान और क्यूट आरजे महविश।” दूसरे ने लिखा, "बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो रहा है आजकल।” तीसरे ने लिखा, ”रिश्ता पक्का समझें।” एक अन्य ने लिखा, "यहां तो खेला हो रहा है।" वहीं एक और यूजर ने लिखा, “युजवेंद भाई को पता है ये सब।”

धनश्री और युजवेंद्र चहल का हुआ था तलाक

युजवेंद्र चहल का जब से धनश्री से तलाक हुआ है तब से उन्हें आरजे महविश के साथ कई बार देखा गया है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसी वजह से दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। वहीं महविश पर चहल और धनश्री की शादी तोड़ने के आरोप भी लगे है। उनकी हर पोस्ट पर यूजर्स चहल के बारे में कमेंट जरूर करते हैं। बता दें, सीएलटी10 (CLT10) टेनिस बॉल क्रिकेट लीग है जो 22-24 अगस्त 2025 को नोएडा में आयोजित किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Aug 2025 07:40 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / चिराग पासवान की इस यूट्यूबर संग फोटो हुई वायरल, लोगों को आई युजवेंद चहल की याद

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.