4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

58 की माधुरी दीक्षित ने स्टेज पर बढ़ाई लोगों की धड़कनें, ‘धक धक’ गाने पर डांस से लूट ली महफिल

Madhuri Dixit Dhak Dhak Dance: बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। हाल ही में उन्होंने अपने फेमस गाने पर एक बार फिर डांस करके लोगों का दिल जीत लिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 04, 2026

Madhuri Dixit Dhak Dhak Dance

Madhuri Dixit (सोर्स - @tahirjasus)

Madhuri Dixit Dhak Dhak Dance: बॉलीवुड की ‘धक धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उम्र उनके लिए सिर्फ एक नंबर है। मुंबई में आयोजित एक खास इवेंट के दौरान माधुरी ने अपने आइकॉनिक गाने ‘धक धक करने लगा’ पर एक बार फिर अपने डांस से लोगों का जीत लिया। ये मौका था उनकी आगामी स्ट्रीमिंग सीरीज ‘मां बहन’ के लॉन्च का, जिसमें वो अभिनेत्री तृप्ति डिमरी की मां की अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी।

माधुरी दीक्षित पर टिकीं निगाहें (Madhuri Dixit Dhak Dhak Dance)

इवेंट में जैसे ही माधुरी ने स्टेज पर कदम रखा, दर्शकों की निगाहें उन पर टिक गईं। चमकीली नारंगी रंग की साड़ी, स्लीवलेस ब्लाउज और खुले घुंघराले बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं। जैसे ही म्यूजिक बजा और माधुरी ने ‘धक धक करने लगा’ का मशहूर स्टेप किया, वहां मौजूद फैंस ने तालियां और सीटियां बजाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर भी इस पल के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।

'मां-बहन' सीरीज के लॉन्च का मौका

इस इवेंट के जरिए माधुरी दीक्षित ने अपनी नई सीरीज ‘मां बहन’ से पर्दा उठाया। इस सीरीज में वो एक मजबूत और प्रभावशाली मां के किरदार में दिखाई देंगी, जबकि तृप्ति डिमरी उनकी बेटी की भूमिका निभा रही हैं। माना जा रहा है कि ये सीरीज महिला रिश्तों, भावनाओं और संघर्षों की गहरी कहानी को दर्शाएगी। फैंस माधुरी को इस नए अवतार में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।

माधुरी दीक्षित की तस्वीरें

हाल ही में माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर भी अपने फैंस को जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी करने का संदेश दिया था। उन्होंने एक स्टाइलिश डेनिम आउटफिट में अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें बस उस पल में ठहर जाना चाहिए। नीले बैकग्राउंड के सामने उनकी ये तस्वीरें बेहद एलिगेंट लगीं। गोल्ड हूप इयररिंग्स, बैंगल्स और मिनिमल मेकअप के साथ माधुरी का लुक एक बार फिर चर्चा में आ गया। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज पर माधुरी के इस वीडियो को साझा किया गया है।

माधुरी दीक्षित का करियर

करीब चार दशकों से बॉलीवुड पर राज कर रहीं माधुरी दीक्षित का करियर खुद में एक मिसाल है। 80 के दशक के मध्य में अपने सफर की शुरुआत करने वाली माधुरी ने रोमांस, ड्रामा, एक्शन और डांस हर जॉनर में खुद को साबित किया। ‘हम आपके हैं कौन’, ‘दिल तो पागल है’, ‘बेटा’, ‘खलनायक’ जैसी फिल्मों में उनके किरदार और डांस आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। माधुरी आखिरी बार सीरीज 'मिसेज देशपांडे' में नजर आई थीं।

ये भी पढ़ें

मैं संतुष्ट हूं…दीपेश शर्मा संग डेटिंग रूमर्स पर शमिता शेट्टी का फूटा गुस्सा, बोलीं- क्या बकवास…
बॉलीवुड
Shamita Shetty On Dating Rumors With Dipesh Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Feb 2026 08:15 pm

Published on:

04 Feb 2026 08:13 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 58 की माधुरी दीक्षित ने स्टेज पर बढ़ाई लोगों की धड़कनें, ‘धक धक’ गाने पर डांस से लूट ली महफिल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मैं संतुष्ट हूं…दीपेश शर्मा संग डेटिंग रूमर्स पर शमिता शेट्टी का फूटा गुस्सा, बोलीं- क्या बकवास…

Shamita Shetty On Dating Rumors With Dipesh Sharma
बॉलीवुड

एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर पर फिर आया मलाइका अरोड़ा का दिल, मां को याद कर एक्टर ने किया था भावुक पोस्ट

Malaika Arora Reacts to Arjun Kapoor Emotional Post
बॉलीवुड

जेल जाएंगे एक्टर राजपाल यादव? 50 लाख के चेक बाउंस मामले में एक और झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case
बॉलीवुड

47 की शमिता शेट्टी कर रही हैं दीपेश शर्मा को डेट? फोटोज से बढ़ी सोशल मीडिया पर हलचल

47 की शमिता शेट्टी कर रही हैं दीपेश शर्मा को डेट? फोटोज से बढ़ी सोशल मीडिया पर हलचल
बॉलीवुड

फौजी की रिहाई का मामला HC तक पहुंचा, सेलिना जेटली के साथ खड़ी दिखीं प्रीति जिंटा

फौजी की रिहाई का मामला HC तक पहुंचा, सेलिना जेटली के साथ खड़ी दिखीं प्रीति जिंटा
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.