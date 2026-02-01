58 की माधुरी दीक्षित ने स्टेज पर बढ़ाई लोगों की धड़कनें, ‘धक धक’ गाने पर डांस से लूट ली महफिल

हाल ही में माधुरी दीक्षित ने सोशल मीडिया पर भी अपने फैंस को जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी करने का संदेश दिया था। उन्होंने एक स्टाइलिश डेनिम आउटफिट में अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें बस उस पल में ठहर जाना चाहिए। नीले बैकग्राउंड के सामने उनकी ये तस्वीरें बेहद एलिगेंट लगीं। गोल्ड हूप इयररिंग्स, बैंगल्स और मिनिमल मेकअप के साथ माधुरी का लुक एक बार फिर चर्चा में आ गया। ताहिर जासूस समेत कई पैपराजी पेज पर माधुरी के इस वीडियो को साझा किया गया है।