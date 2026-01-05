अमिताभ बच्चन को इस बात की हो रही है घुटन, बोले- एक अजीब-सी सुस्ती और बेचैनी…

5 जनवरी 2026,

सोमवार

Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Jan 05, 2026

bIG B

आखिर क्यों बेचैन हो रहे हैं… Big B, जानिए वजह (इमेज सोर्स: IMDb)

Amitabh Bachchan Blog Post: बॉलीवुड ‘महानायक’ अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। अपने लेटेस्ट ब्लॉग में ‘बिग बी’ ने खुलकर स्वीकार किया कि एक अजीब-सी सुस्ती और बेचैनी उन्हें घेरने लगी है, मानो रफ्तार पर विराम लग गया हो। हमेशा ऊर्जा से भरपूर दिखने वाले ‘महानायक’ का यह स्वीकारना उनके चाहने वालों को चौंका रहा है।

इसी बीच ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ भी अपने अंतिम पड़ाव पर है, मंच पर चमकती रोशनी के पीछे की आहट को लेकर आखिर अमिताभ किस तरह की थकान से जूझने की बात कर रहे हैं।

एक्टर ने ब्लॉग पोस्ट में कही दिल को छू लेने वाली बात

‘Tumblr’ पर अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने बताया कि जैसे-जैसे ‘कौन बनेगा करोड़पति 17’ खत्म होने के करीब आ रहा है, उन्हें समय बहुत धीमा लगने लगा है। काम रुक जाने की वजह से उनके अंदर सुस्ती और बेचैनी बढ़ रही है। उनका कहना है कि बिना काम के दिन लंबे, भारी और उबाऊ लगते हैं, जिससे कभी-कभी तनाव भी महसूस होता है।

वे आगे लिखते हैं कि लगातार काम करने की आदत टूट जाती है तो फिर से उस रफ्तार को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे एक बड़े मैदान में बिना दिशा के धीरे-धीरे चल रहे हों। लेकिन वे कोशिश कर रहे हैं कि इस सुस्ती से बाहर निकलें और खुद को दोबारा सक्रिय बना सकें।

लोकप्रिय शो है- ‘KBC’

बता दें ‘कौन बनेगा करोड़पति’ से रिलेटेड एक रोचक तथ्य है। असल में ‘KBC’ ब्रिटिश शो ‘Who Wants to Be a Millionaire’ का हिंदी रूप है। यह शो साल 2000 में शुरू हुआ था और तब से ही हिंदी दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है। शुरुआत से अब तक इसे अमिताभ बच्चन ने ही होस्ट किया है, बस तीसरे सीजन में एक बार शाहरुख खान ने मेजबानी संभाली थी। यदि आप इस ‘शो’ (17वां सीजन) को देखना चाहते हैं तो सोनी टीवी और सोनी लिव पर जाकर देख सकते हैं।

दरअसल, इस ‘शो’ में कंटेस्टेंट से बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाते हैं और चार ऑप्शन्स में से सही जवाब चुनना होता है। अगर किसी सवाल पर दिमाग उलझ जाए, तो मदद के लिए लाइफ लाइन भी मौजूद रहती हैं।

