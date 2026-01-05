अमिताभ बच्चन को इस बात की हो रही है घुटन, बोले- एक अजीब-सी सुस्ती और बेचैनी…

बता दें ‘कौन बनेगा करोड़पति’ से रिलेटेड एक रोचक तथ्य है। असल में ‘KBC’ ब्रिटिश शो ‘Who Wants to Be a Millionaire’ का हिंदी रूप है। यह शो साल 2000 में शुरू हुआ था और तब से ही हिंदी दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है। शुरुआत से अब तक इसे अमिताभ बच्चन ने ही होस्ट किया है, बस तीसरे सीजन में एक बार शाहरुख खान ने मेजबानी संभाली थी। यदि आप इस ‘शो’ (17वां सीजन) को देखना चाहते हैं तो सोनी टीवी और सोनी लिव पर जाकर देख सकते हैं।