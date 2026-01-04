‘स्प्लिट्सविला 13’ के विनर मुंबई एयरपोर्ट पर अरेस्ट, सामने आई ये बड़ी वजह

‘स्प्लिट्सविला 13’ के विनर जय दुधाने अरेस्ट (इमेज सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Splitsvilla 13 Winner Jay Dudhane Arrest: एमटीवी ‘स्प्लिट्सविला 13’ के विनर और मराठी बिग बॉस-3 के चर्चित कंटेस्टेंट जय दुधाने एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह रियलिटी शो नहीं, बल्कि एक गंभीर आरोप है। ठाणे पुलिस ने जय को मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया है, जहां वे कथित तौर पर देश से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। उन पर 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है, अब पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए उनके परिवार से भी पूछताछ कर रही है।
दरअसल, इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जय ने एक ही दुकान को फर्जी कागजात के सहारे कई लोगों को बेच दिया, जिससे खरीदारों को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा।
मुंबई पुलिस इस केस में उनके दादा, दादी, मां और बहन से भी पूछताछ कर रही है। ठाणे पुलिस का कहना है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है, और आगे इसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बता दें जय दुधाने ‘बिग बॉस मराठी’ के फर्स्ट रनर-अप रहे हैं।
बता दें 24 दिसंबर, 2025 को जय ने अपनी गर्लफ्रेंड हर्षला पाटिल से शादी की थी। मराठी रीति-रिवाजों से हुई इस शादी की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थीं, जिसमें दोनों की केमिस्ट्री साफ झलकती है।
हर्षला खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और कई नामी ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं। जय और हर्षला कई सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, और उनके वेकेशन फोटो अक्सर इंटरनेट पर वायरल भी होते रहे हैं। ठाणे के रहने वाले जय दुधाने सिर्फ रियलिटी शो स्टार नहीं, बल्कि एक मल्टी-टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। वे फिटनेस ट्रेनर, एथलीट, मॉडल और उभरते एक्टर के तौर पर काफी पहचान बना चुके हैं। जिम बिजनेस से जुड़े होने की वजह से उनकी फिटनेस फॉलोइंग भी काफी मजबूत है। सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी का हाल यह है कि उनकी हर पोस्ट पर फैंस की भीड़ लग जाती है।
इसके अलावा जय दुधाने एमटीवी के पॉपुलर शो ‘स्प्लिट्सविला 13’ (Splitsvilla) में भी नजर आए थे, जहां उन्होंने न सिर्फ अपनी मौजूदगी से शो में जान डाल दी, बल्कि ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली। बता दें इस शो को रणविजय सिंह और सनी लियोनी होस्ट किए थे।
