‘स्प्लिट्सविला 13’ के विनर मुंबई एयरपोर्ट पर अरेस्ट, सामने आई ये बड़ी वजह

हर्षला खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और कई नामी ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हैं। जय और हर्षला कई सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे, और उनके वेकेशन फोटो अक्सर इंटरनेट पर वायरल भी होते रहे हैं। ठाणे के रहने वाले जय दुधाने सिर्फ रियलिटी शो स्टार नहीं, बल्कि एक मल्टी-टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं। वे फिटनेस ट्रेनर, एथलीट, मॉडल और उभरते एक्टर के तौर पर काफी पहचान बना चुके हैं। जिम बिजनेस से जुड़े होने की वजह से उनकी फिटनेस फॉलोइंग भी काफी मजबूत है। सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी का हाल यह है कि उनकी हर पोस्ट पर फैंस की भीड़ लग जाती है।