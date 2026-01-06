6 जनवरी 2026,

मंगलवार

कैंसर के बाद हिना खान की इस वजह से हुई तबीयत खराब, लिखा- सांस फुलने लगी है…

Hina Khan Instagram: हिना खान पिछले सालों से अपने कैंसर को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन अब वह इस बीमारी से मुक्त हो चुकी है। पर एक बार फिर उनकी तबीयत खराब हो रही है। उनकी सांस फुलने लगी है, जिसके बाद उन्होंने पोस्ट में इसकी बड़ी वजह बताई है।

Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 06, 2026

Hina Khan battles cough not even breathing due to Mumbai poor AQI after cancer

हिना खान ने किया इंस्टाग्राम पर पोस्ट

Hina Khan Instagram: हिना खान को साल 2024 में अपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता चला था। जिसके बाद उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई, लेकिन उनके बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल ने उनका हर कदम पर साथ दिया और हिना खान ने कैंसर से जंग जीत ली, पर उन्हें अपनी सेहत को लेकर काफी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। ऐसे में हिना खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उन्होंने अपनी सांस फूलने और खांसी को लेकर बात की है।

हिना खान ने पोस्ट में बयां किया दर्द (Hina Khan Instagram Post)

टीवी और फिल्म एक्ट्रेस हिना खान ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द शेयर किया। उन्होंने मुंबई की खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक स्क्रीनशॉट डाला। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि हवा इतनी जहरीली हो गई है कि उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हिना ने बेहद परेशान होते हुए लिखा, "मुंबई की बिगड़ती हवा के कारण मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। प्रदूषण की वजह से लगातार खांसी है और यह सेहत पर बुरा असर डाल रहा है।"

हिना खान ने मुंबई की एयर क्वालिटी पर किया पोस्ट (Hina Khan Instagram Post on Mumbai AQI)

हिना खान ने आगे लिखा, "इस खराब हवा का सीधा असर मेरे फेफड़ों पर पड़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर से जूझने के कारण यह मेरे लिए और भी चुनौतीपूर्ण है।" अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए हिना ने अब जिम या बाहर जाने वाली तमाम एक्टिविटीज को फिलहाल बंद कर दिया है और वह अपना ज्यादा समय घर के अंदर ही बिता रही हैं।

मुंबई का AQI पहुंचे 209

बता दें, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक हफ्ते में मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 140 के पार पहुंच गया है, जिसे 'मॉडरेट' कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि, मुंबई जैसे शहर के लिए यह स्तर काफी चिंताजनक माना जा रहा है। शहर के अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशनों पर प्रदूषण का बढ़ता स्तर यह साफ करता है कि प्रदूषक तत्व (Pollutants) पूरे शहर की हवा में जमा हो रहे हैं, जिससे सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

