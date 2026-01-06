कैंसर के बाद हिना खान की इस वजह से हुई तबीयत खराब, लिखा- सांस फुलने लगी है…

टीवी और फिल्म एक्ट्रेस हिना खान ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द शेयर किया। उन्होंने मुंबई की खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक स्क्रीनशॉट डाला। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि हवा इतनी जहरीली हो गई है कि उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हिना ने बेहद परेशान होते हुए लिखा, "मुंबई की बिगड़ती हवा के कारण मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। प्रदूषण की वजह से लगातार खांसी है और यह सेहत पर बुरा असर डाल रहा है।"