अपने ही बेटे से करता था नफरत, नहाते वक्त भी पीता था सिगरेट, जानें कौन है ये सुपरस्टार

Nana Patekar Birthday:बॉलीवुड का वो एक्टर जिसने ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर शानदार नाम कमाया, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब लोग इन्हें दोषी की नजर से देखने लगे, क्योंकि फेमस एक्ट्रेस ने इनपर मीटू का आरोप लगाया था। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के फेमस एक्टर नाना पाटेकर की। जी हां! ये वही एक्टर है जिन पर तनुश्री दत्ता ने शोषण के इल्जाम लगाए थे। इन्होंने इंडस्ट्री के अलावा अपने परिवार में भी काफी दिक्कतों का सामना किया। नाना पाटेकर ने खुद खुलासा किया था कि वह अपने बेटे से नफरत करते थे। उन्होंने इसकी बड़ी वजह भी बताई थी।