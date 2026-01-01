अपने ही बेटे से करता था नफरत, नहाते वक्त भी पीता था सिगरेट, जानें कौन है ये सुपरस्टार

बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर (Photo Source- X)
Nana Patekar Birthday:बॉलीवुड का वो एक्टर जिसने ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर शानदार नाम कमाया, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब लोग इन्हें दोषी की नजर से देखने लगे, क्योंकि फेमस एक्ट्रेस ने इनपर मीटू का आरोप लगाया था। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के फेमस एक्टर नाना पाटेकर की। जी हां! ये वही एक्टर है जिन पर तनुश्री दत्ता ने शोषण के इल्जाम लगाए थे। इन्होंने इंडस्ट्री के अलावा अपने परिवार में भी काफी दिक्कतों का सामना किया। नाना पाटेकर ने खुद खुलासा किया था कि वह अपने बेटे से नफरत करते थे। उन्होंने इसकी बड़ी वजह भी बताई थी।
नाना पाटेकर आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे है। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 में हुआ था। यह वह एक्टर हैं जिन्हें लोग उनकी सादगी और समाज सेवा के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब यह 'संवेदनशील' अभिनेता एक गंभीर नशे की गिरफ्त में था? एक दौर ऐसा भी था जब वो एक दिन में 60 से ज्यादा सिगरेट पीते थे।
नाना पाटेकर ने द लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के उस काले दौर का जिक्र किया था, जिसकी वजह से उन्हें सिगरेट पीने की लत लगी थी। उन्होंने बताया था, "जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने उसका नाम दुर्वासा रखा था। जन्म से ही उसकी एक आंख में दिक्कत थी और उसे दिखाई नहीं देता था। मुझे नफरत सी होने लगी कि लोग क्या सोचेंगे कि मेरा बेटा कैसा है। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो बच्चा क्या सोचता होगा। फिर महज ढाई साल की उम्र में दुर्वासा इस दुनिया को छोड़कर चला गया।"
बेटे की मौत ने नाना को इस कदर तोड़ दिया कि वे गहरे सदमे में चले गए। इस गम को भुलाने के लिए उन्होंने सिगरेट का सहारा लिया और देखते ही देखते वह इसके बुरी तरह आदी हो गए।
नाना ने बताया कि उनकी लत इस कदर बढ़ गई थी कि वह एक दिन में 60 से ज्यादा सिगरेट पी जाते थे। हालत यह थी कि वे नहाते समय भी सिगरेट पीते थे। नाना ने कहा, "मेरी गाड़ी से सिगरेट की इतनी बदबू आती थी कि कोई उसमें बैठना पसंद नहीं करता था। हालांकि मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन सिगरेट मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी।"
60 सिगरेट रोजाना पीने वाले नाना ने आखिर यह लत छोड़ी कैसे? इसका श्रेय उनकी बहन को जाता है। नाना ने बताया कि उनकी बहन ने भी अपना बेटा खोया था। एक दिन जब नाना बुरी तरह खांस रहे थे, तो उनकी बहन ने उन्हें डांटते हुए कहा, "तुम और क्या देखना चाहते हो? क्या तुम भी हमें छोड़कर जाना चाहते हो?" बहन की यह बात नाना के दिल को लग गई। उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। बस, उसी दिन उन्होंने सिगरेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
आज नाना पाटेकर एक बहुत ही अनुशासित और हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। वे न केवल फिल्मों में सक्रिय हैं, बल्कि 'नाम फाउंडेशन' के जरिए किसानों की मदद कर अपनी संवेदनशीलता का परिचय भी दे रहे हैं। 75 साल की उम्र में भी उनकी ऊर्जा युवाओं को मात देती है।
