1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अपने ही बेटे से करता था नफरत, नहाते वक्त भी पीता था सिगरेट, जानें कौन है ये सुपरस्टार

Bollywood Actor: फिल्म इंडस्ट्री का वो एक्टर जो अपनी एक्टिंग से लाखों लोगों का दिल जीत चुका है, लेकिन उन्होंने खुद अपनी जिंदगी का एक कड़वा सच बताया था कि वह अपने बेटे से बेहद नफरत करते थे। उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 01, 2026

Nana patekar hated his own son then he died actor smoked cigarettes while bathing

बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर (Photo Source- X)

Nana Patekar Birthday:बॉलीवुड का वो एक्टर जिसने ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर शानदार नाम कमाया, लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब लोग इन्हें दोषी की नजर से देखने लगे, क्योंकि फेमस एक्ट्रेस ने इनपर मीटू का आरोप लगाया था। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री के फेमस एक्टर नाना पाटेकर की। जी हां! ये वही एक्टर है जिन पर तनुश्री दत्ता ने शोषण के इल्जाम लगाए थे। इन्होंने इंडस्ट्री के अलावा अपने परिवार में भी काफी दिक्कतों का सामना किया। नाना पाटेकर ने खुद खुलासा किया था कि वह अपने बेटे से नफरत करते थे। उन्होंने इसकी बड़ी वजह भी बताई थी।

नाना पाटेकर आज मना रहे अपना 75वां जन्मदिन (Nana Patekar 75th Birthday)

नाना पाटेकर आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे है। उनका जन्म 1 जनवरी 1951 में हुआ था। यह वह एक्टर हैं जिन्हें लोग उनकी सादगी और समाज सेवा के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब यह 'संवेदनशील' अभिनेता एक गंभीर नशे की गिरफ्त में था? एक दौर ऐसा भी था जब वो एक दिन में 60 से ज्यादा सिगरेट पीते थे।

बेटे की मौत, फिर लगी सिगरेट की लत (Nana Patekar Son 2.5 Year old Death)

नाना पाटेकर ने द लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के उस काले दौर का जिक्र किया था, जिसकी वजह से उन्हें सिगरेट पीने की लत लगी थी। उन्होंने बताया था, "जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मैंने उसका नाम दुर्वासा रखा था। जन्म से ही उसकी एक आंख में दिक्कत थी और उसे दिखाई नहीं देता था। मुझे नफरत सी होने लगी कि लोग क्या सोचेंगे कि मेरा बेटा कैसा है। मैंने कभी नहीं सोचा कि वो बच्चा क्या सोचता होगा। फिर महज ढाई साल की उम्र में दुर्वासा इस दुनिया को छोड़कर चला गया।"

बेटे की मौत ने नाना को इस कदर तोड़ दिया कि वे गहरे सदमे में चले गए। इस गम को भुलाने के लिए उन्होंने सिगरेट का सहारा लिया और देखते ही देखते वह इसके बुरी तरह आदी हो गए।

नहाते वक्त भी पीते थे सिगरेट (Nana Patekar Happy Birthday)

नाना ने बताया कि उनकी लत इस कदर बढ़ गई थी कि वह एक दिन में 60 से ज्यादा सिगरेट पी जाते थे। हालत यह थी कि वे नहाते समय भी सिगरेट पीते थे। नाना ने कहा, "मेरी गाड़ी से सिगरेट की इतनी बदबू आती थी कि कोई उसमें बैठना पसंद नहीं करता था। हालांकि मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन सिगरेट मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी।"

ऐसे छोड़ी सिगरेट (Nana Patekar News)

60 सिगरेट रोजाना पीने वाले नाना ने आखिर यह लत छोड़ी कैसे? इसका श्रेय उनकी बहन को जाता है। नाना ने बताया कि उनकी बहन ने भी अपना बेटा खोया था। एक दिन जब नाना बुरी तरह खांस रहे थे, तो उनकी बहन ने उन्हें डांटते हुए कहा, "तुम और क्या देखना चाहते हो? क्या तुम भी हमें छोड़कर जाना चाहते हो?" बहन की यह बात नाना के दिल को लग गई। उन्हें एहसास हुआ कि वह अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। बस, उसी दिन उन्होंने सिगरेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।

आज नाना पाटेकर एक बहुत ही अनुशासित और हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। वे न केवल फिल्मों में सक्रिय हैं, बल्कि 'नाम फाउंडेशन' के जरिए किसानों की मदद कर अपनी संवेदनशीलता का परिचय भी दे रहे हैं। 75 साल की उम्र में भी उनकी ऊर्जा युवाओं को मात देती है।

ये भी पढ़ें

हमें लात मारी, बंदूकों से पीटा…ऐश्वर्या- अभिषेक की शादी में हुआ था हंगामा, एक फोटो से शुरू हुई थी बात
बॉलीवुड
Aishwarya Rai Abhishek Bachchan Wedding Ruckus big revealed paparazzi were hit with guns and kicked

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

नाना पाटेकर

Published on:

01 Jan 2026 01:10 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अपने ही बेटे से करता था नफरत, नहाते वक्त भी पीता था सिगरेट, जानें कौन है ये सुपरस्टार

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मुझे लोगों को खुश नहीं करना, मैं खुद को… Bigg Boss 19 के विनर गौरव खन्ना ने ट्रोल होने पर दिया करारा जवाब

Gaurav Khanna Trolling
बॉलीवुड

हो जाईए तैयार, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा फुल मजा, जब 2026 में थिएटर पर छाएंगी ये बिग बजट फिल्में

हो जाईए तैयार, सस्पेंस और थ्रिलर का मिलेगा फुल मजा, जब 2026 में थिएटर पर छाएंगी ये बिग बजट फिल्में
बॉलीवुड

हम बहुत रोए, प्रार्थना भी की….करीना कपूर ने नए साल पर किया ये इमोशनल पोस्ट, फैंस हुए हैरान

Kareena Kapoor Emotional post on New Year said We cried a lot and we prayed also
बॉलीवुड

Ikkis X Review: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ ने फैंस को किया इमोशनल

Ikkis X Review
बॉलीवुड

हमें लात मारी, बंदूकों से पीटा…ऐश्वर्या- अभिषेक की शादी में हुआ था हंगामा, एक फोटो से शुरू हुई थी बात

Aishwarya Rai Abhishek Bachchan Wedding Ruckus big revealed paparazzi were hit with guns and kicked
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.