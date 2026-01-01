मुझे लोगों को खुश नहीं करना, मैं खुद को… Bigg Boss 19 के विनर गौरव खन्ना ने ट्रोल होने पर दिया करारा जवाब

अब इन इन सारे आरोपों के बाद गौरव खन्ना ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, "मुझे लोगो को खुश नहीं करना, मैं खुद को यहां परखने आया था, ना कि खुश करने।" बता दें, फरीदून शहरयार को दिए एक इंटरव्यू में गौरव खन्ना ने ट्रोल्स की बोलती बंद कर दी। गौरव ने कहा कि अक्सर लोग 'बिग बॉस' में तब आते हैं जब उन्हें अपना करियर फिर से शुरू करना होता है, लेकिन वो तब इस शो का हिस्सा बने जब उनका करियर पहले से ही बेहतरीन चल रहा था। इसके बाद गौरव ने बताया, "मैं 20 साल से डेली सोप कर रहा हूं। मैं यहां किसी कंटेस्टेंट को इम्प्रेस करने या 15-16 लोगों को खुश करने नहीं आया था। मैं खुद को परखना चाहता था कि क्या मैं एक रियलिटी शो में अपनी गरिमा बनाए रख सकता हूं।"