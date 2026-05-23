पंजाब सीएम भगवंत मान के आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश पर भड़के अभिनेता सोनू सूद, बोले- हमे इस ऑर्डर को रुकवाना है

Sonu Sood On Bhagwant Mann Stray Dogs Order: फिल्मों में हीरो का किरदार निभाने वाले अभिनेता सोनू सूद असल जिंदगी में भी अक्सर लोगों की मदद करते नजर आते हैं। कोरोना काल से लेकर जरूरतमंदों की सहायता तक, सोनू कई बार अपने कामों की वजह से चर्चा में रहे हैं। लेकिन इस बार अभिनेता सड़कों पर रहने वाले बेजुबान जानवरों के लिए खुलकर सामने आए हैं। पंजाब में आवारा कुत्तों को लेकर उठे विवाद के बीच सोनू सूद ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है।