‘जब पैसे चाहिए तो पिता याद आते हैं’, सौतेले भाई प्रतीक स्मिता पाटिल और उनकी पत्नी संग उलझे रिश्ते पर आर्य बब्बर ने दिया बड़ा बयान

विक्की ललवानी के साथ एक बातचीत के दौरान आर्य ने कहा कि कुछ रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें बहुत संभालकर रखना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने हमेशा अपने भाई के साथ रिश्ता बेहतर रखने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक समय ऐसा आया जब प्रतीक ने सबसे दूरी बना ली। आर्य के मुताबिक उन्होंने कई बार फोन और मैसेज के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। आर्य ने ये भी कहा कि प्रतीक और उनकी पत्नी प्रिया के साथ वो कई बार साथ में घूमते थे और उनके साथ उनका रिश्ता अच्छा ही था।