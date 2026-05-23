‘जब पैसे चाहिए तो पिता याद आते हैं’, सौतेले भाई प्रतीक स्मिता पाटिल और उनकी पत्नी संग उलझे रिश्ते पर आर्य बब्बर ने दिया बड़ा बयान

Arya Babbar On Dispute With Prateik Smita Patil (सोर्स- एक्स)
Arya Babbar On Dispute With Prateik Smita Patil: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे कई ऐसे रिश्ते छिपे होते हैं जिनमें दर्द, दूरी और टूटे हुए रिश्तों की लंबी कहानी होती है। फिल्मी परिवारों को देखकर अक्सर लोग मान लेते हैं कि यहां हर रिश्ता खुशहाल होगा, लेकिन कई बार कैमरों के पीछे ऐसी खामोशियां होती हैं जो सालों तक परिवार को तोड़ती रहती हैं। इन दिनों अभिनेता राज बब्बर का परिवार एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह बने हैं प्रतीक स्मिता पाटिल और उनके सौतेले भाई आर्य बब्बर के बीच बढ़ती दूरियां।
राज बब्बर और दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक हमेशा से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहे हैं। जन्म के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। इसके बाद उनका बचपन ननिहाल में बीता। बड़े होने के दौरान उन्होंने कई बार अपनी मानसिक परेशानियों, अकेलेपन और नशे की लत से जुड़ी बातें खुलकर साझा कीं। हालांकि समय के साथ उनके और पिता राज बब्बर के रिश्ते सुधरते दिखे, लेकिन अब एक बार फिर परिवार में दरार की खबरें सामने आने लगी हैं।
दरअसल, जब प्रतीक ने साल 2025 में प्रिया बनर्जी से शादी की, तब उन्होंने अपने पिता राज बब्बर और परिवार के कई सदस्यों को समारोह से दूर रखा। इसी बात ने परिवार के भीतर की दूरी को और बढ़ा दिया। अब आर्य बब्बर ने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर की हैं।
विक्की ललवानी के साथ एक बातचीत के दौरान आर्य ने कहा कि कुछ रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें बहुत संभालकर रखना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने हमेशा अपने भाई के साथ रिश्ता बेहतर रखने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक समय ऐसा आया जब प्रतीक ने सबसे दूरी बना ली। आर्य के मुताबिक उन्होंने कई बार फोन और मैसेज के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। आर्य ने ये भी कहा कि प्रतीक और उनकी पत्नी प्रिया के साथ वो कई बार साथ में घूमते थे और उनके साथ उनका रिश्ता अच्छा ही था।
आर्य ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि हर बार परिवार को गलत ठहरा दिया जाता है। उनका कहना था कि जब भी प्रतीक मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो दुनिया उन्हें पीड़ित मानती है और बाकी परिवार को खलनायक बना देती है। उन्होंने कहा कि पिता का सहारा तब तक लिया जाता है जब तक जरूरत होती है, लेकिन समाज के सामने सम्मान देने की बारी आए तो वही पिता पीछे छोड़ दिए जाते हैं। जब पैसों की जरूरत होती है तो पिता याद आ जाते हैं।
राज बब्बर की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा का विषय रही है। उन्होंने पहले नादिरा बब्बर से शादी की थी, जिनसे उनके बच्चे जूही और आर्य हुए। बाद में उनका रिश्ता अभिनेत्री स्मिता पाटिल से जुड़ा। दोनों साथ रहने लगे और फिर प्रतीक का जन्म हुआ। लेकिन बेटे के जन्म के कुछ समय बाद ही स्मिता पाटिल का निधन हो गया। इस हादसे ने पूरे परिवार को झकझोर दिया था।
आर्य ने बातचीत में कहा कि ये बेहद दुखद है कि जिस महिला के लिए उनके पिता ने अपना परिवार छोड़ा, आज उसी महिला का बेटा उन्हें पिता मानने से दूर होता जा रहा है। हालांकि नाराजगी के बावजूद आर्य ने साफ किया कि अगर कभी प्रतीक को जरूरत पड़ेगी तो वह बड़े भाई की तरह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे।
उन्होंने ये भी बताया कि प्रतीक समय-समय पर अपना नाम बदलते रहे हैं। कभी वो प्रतीक बब्बर कहलाए, फिर प्रतीक स्मिता बने और अब प्रतीक स्मिता पाटिल नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्य ने हल्के अंदाज में कहा कि शायद यह सब किसी अंक ज्योतिष का असर हो सकता है।
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