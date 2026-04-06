सोशल मीडिया है ‘उल्टी करने का पॉट’, परेश रावल का बड़ा बयान आया सामने

सोशल मीडिया के गिरते स्तर पर PTI से बात करते हुए परेश रावल ने बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसकी तुलना एक ऐसे 'पॉट' से कर दी जहां लोग बस अपनी मानसिक भड़ास निकालते हैं। उनके मुताबिक, आज के दौर में लोग किसी भी विषय पर बिना सोचे-समझे अपनी राय दे देते हैं। परेश रावल ने कहा, "सोशल मीडिया एक ऐसा मंच बन गया है जहां लोग बिना किसी जिम्मेदारी के कठोर और अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। यह एक ऐसा जरिया होना चाहिए था जिससे सकारात्मकता फैले, लेकिन अब यह दूसरों को नीचा दिखाने का अड्डा बन गया है।"