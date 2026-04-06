किसी की बिगड़ी नाक तो किसी के बड़े हो गए होंठ, जब सर्जरी ने बिगाड़ दिए अभिनेत्रियों के चेहरे

एक समय में अपने डांस नंबर्स और ग्लैमरस अंदाज के लिए मशहूर कोएना मित्रा 2000 के दशक में काफी लोकप्रिय चेहरा थीं। बाद में उनके लुक में आए बदलाव ने सोशल मीडिया और दर्शकों का ध्यान खींचा। कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि उन्होंने नाक से जुड़ी कॉस्मेटिक प्रक्रिया करवाई थी, जिसके बाद लंबे समय तक उनका नाम चर्चा में बना रहा। ये मामला अक्सर उदाहरण के तौर पर भी सामने आता है कि किसी भी कॉस्मेटिक फैसले से पहले सावधानी जरूरी होती है। कोएना को लोगों की भारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था।