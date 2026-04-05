दिव्या भारती ने लिया पुनर्जन्म, ज्योतिषि की भविष्यवाणी हुई सच? बहन कायनात अरोड़ा ने किया था दावा

दिव्या भारती ने अपने करियर की शुरुआत दक्षिण भारतीय सिनेमा से की थी। शुरुआती फिल्म की सफलता के बाद वो तेजी से लोकप्रिय हो गईं और जल्द ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। यहां भी उनकी एंट्री बेहद धमाकेदार रही और देखते ही देखते वह 90 के दशक की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों की सूची में शामिल हो गईं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बहुत कम समय में उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया और बड़े सितारों के साथ बराबरी की पहचान बनाई।