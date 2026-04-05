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कानूनी शिकंजे के बीच सपना चौधरी का दिखा बेबाक अंदाज, पोस्ट साझा करते हुए बोलीं- मेरे आगे पाछे घुमे से, तेरे बरगे सरदार

Sapna Choudhary Stage Show Viral Video: डांसर सपना चौधरी इन दिनों कानूनी मुसीबत का सामना कर रही हैं। सपना ने इसी बीच एक पोस्ट साझा किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 05, 2026

Sapna Choudhary Stage Show Viral Video

Sapna Choudhary Stage Show Viral Video (सोर्स- एक्स)

Sapna Choudhary Stage Show Viral Video: हरियाणवी डांस इंडस्ट्री की लोकप्रिय कलाकार सपना चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में पुराने कानूनी मामले के चलते उन्हें अदालत में पेश होना पड़ा, लेकिन इसी बीच उनका एक नया स्टेज शो वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल हो गया। दिलचस्प बात यह रही कि कानूनी चुनौतियों के बीच भी सपना का आत्मविश्वास और मंच पर उनका अंदाज पहले की तरह ही दमदार नजर आया।

साल 2018 के मामले में फंसी सपना (Sapna Choudhary Stage Show Viral Video)

बताया जा रहा है कि 2018 में आयोजित एक डांस कार्यक्रम से जुड़े मामले को लेकर सपना को हाल ही में अदालत के सामने मौजूद होना पड़ा था। कार्यक्रम में कथित तौर पर प्रस्तुति न देने और दर्शकों की शिकायतों के बाद ये मामला दर्ज किया गया था। इसी सिलसिले में अदालत ने पहले उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, हालांकि बाद में उसे निरस्त कर दिया गया और मामूली आर्थिक दंड लगाते हुए राहत प्रदान की गई।

सपना चौधरी ने किया पोस्ट

कानूनी प्रक्रिया के बीच सपना चौधरी की एक नई इंस्टाग्राम पोस्ट ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस पोस्ट में उन्होंने अपने स्टेज शो की कुछ झलकियां साझा कीं, जिनमें वे ब्लैक ड्रेस में पूरे आत्मविश्वास के साथ डांस करती दिखाई दीं। उनके कैप्शन की हरियाणवी लाइन ने भी फैंस के बीच खास उत्साह पैदा किया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

सपना के वीडियो पर फैंस ने दी प्रतिक्रिया (Sapna Choudhary Stage Show Viral Video)

सपना चौधरी के इस वीडियो पर फैंस ने जमकर प्रतिक्रिया दी। कई यूजर्स ने उन्हें 'देसी क्वीन' बताते हुए उनकी ऊर्जा और स्टेज प्रेजेंस की तारीफ की। वहीं कुछ फैंस ने उन्हें आज भी हरियाणवी डांस इंडस्ट्री की नंबर-1 परफॉर्मर बताया। सोशल मीडिया पर मिल रही ये सकारात्मक प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि सपना की लोकप्रियता पर किसी विवाद का खास असर नहीं पड़ा है।

गौरतलब है कि जिस कार्यक्रम को लेकर मामला दर्ज हुआ था, उसमें बड़ी संख्या में दर्शकों के शामिल होने की जानकारी सामने आई थी। कार्यक्रम में टिकट बिक्री के बावजूद कलाकार की परफॉर्मेंस न होने से नाराजगी का माहौल बन गया था। इसी घटना के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि अब अदालत की कार्यवाही के दौरान सपना को राहत मिल चुकी है और अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है।

सपना चौधरी लगातार रहती हैं एक्टिव

इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बात साफ नजर आती है कि सपना चौधरी अपने पेशेवर काम और फैंस के साथ जुड़ाव को लेकर लगातार सक्रिय बनी हुई हैं। मंच पर उनका वही पुराना जोश और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, जिसने उन्हें देशभर में पहचान दिलाई। आने वाले दिनों में इस मामले की अगली सुनवाई के साथ-साथ उनके नए कार्यक्रमों और प्रस्तुतियों पर भी फैंस की नजर बनी रहेगी।

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Published on:

05 Apr 2026 04:09 pm

Hindi News / Entertainment / कानूनी शिकंजे के बीच सपना चौधरी का दिखा बेबाक अंदाज, पोस्ट साझा करते हुए बोलीं- मेरे आगे पाछे घुमे से, तेरे बरगे सरदार

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