कानूनी शिकंजे के बीच सपना चौधरी का दिखा बेबाक अंदाज, पोस्ट साझा करते हुए बोलीं- मेरे आगे पाछे घुमे से, तेरे बरगे सरदार

गौरतलब है कि जिस कार्यक्रम को लेकर मामला दर्ज हुआ था, उसमें बड़ी संख्या में दर्शकों के शामिल होने की जानकारी सामने आई थी। कार्यक्रम में टिकट बिक्री के बावजूद कलाकार की परफॉर्मेंस न होने से नाराजगी का माहौल बन गया था। इसी घटना के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि अब अदालत की कार्यवाही के दौरान सपना को राहत मिल चुकी है और अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है।