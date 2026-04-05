‘धुरंधर’ एक्टर ने ध्रुव राठी को दिया करारा जवाब? प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप के बीच बोले- तूफान को रोक नहीं सकते

Dhurandhar Actor Naseem Mughal On Dhruv Rathee Statement: इन दिनों बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' सिर्फ अपनी कमाई ही नहीं बल्कि अपने कंटेंट को लेकर भी जबरदस्त चर्चा में बनी हुई है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जहां एक तरफ दर्शकों का उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर ‘प्रोपेगेंडा’ जैसी बहस भी तेज हो गई है। इसी बीच फिल्म में लुल्ली डकैत का किरदार निभाने वाले अभिनेता नसीम मुगल का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इस विवाद को और हवा दे दी है।