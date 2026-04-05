‘धुरंधर’ एक्टर ने ध्रुव राठी को दिया करारा जवाब? प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप के बीच बोले- तूफान को रोक नहीं सकते

Dhurandhar Actor Naseem Mughal On Dhurv Rathee Statement (सोर्स- एक्स)
Dhurandhar Actor Naseem Mughal On Dhruv Rathee Statement: इन दिनों बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर द रिवेंज' सिर्फ अपनी कमाई ही नहीं बल्कि अपने कंटेंट को लेकर भी जबरदस्त चर्चा में बनी हुई है। सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर जहां एक तरफ दर्शकों का उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर ‘प्रोपेगेंडा’ जैसी बहस भी तेज हो गई है। इसी बीच फिल्म में लुल्ली डकैत का किरदार निभाने वाले अभिनेता नसीम मुगल का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इस विवाद को और हवा दे दी है।
दरअसल, मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने पहले फिल्म के पहले पार्ट को लेकर ‘प्रोपेगेंडा’ शब्द का इस्तेमाल किया था। अब उसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए नसीम मुगल ने साफ शब्दों में कहा कि किसी के कह देने भर से फिल्म का असर रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई इसे प्रोपेगेंडा कहना चाहता है तो कह सकता है, लेकिन फिल्म की लोकप्रियता और दर्शकों का समर्थन एक 'तूफान' की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसे रोकना आसान नहीं। नसीम मुगल ने कहा- तूफान को रोक नहीं सकते।
दिलचस्प बात यह है कि नसीम मुगल का यह बयान हाल ही का नहीं बल्कि पिछले साल दिसंबर में दिए गए एक इंटरव्यू का हिस्सा है। हालांकि अब जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड बना रही है, तो ये क्लिप अचानक वायरल हो गई है और सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गई है। दर्शक और फिल्म समीक्षक दोनों ही इस बयान को अलग-अलग नजरिए से देख रहे हैं।
फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे रणवीर सिंह की दमदार परफॉर्मेंस की भी जमकर तारीफ हो रही है। यही वजह है कि फिल्म ने रिलीज के महज 16 दिनों के भीतर भारत में लगभग 959 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है। वहीं दुनिया भर में इसका कलेक्शन 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच चुका है।
ट्रेड विशेषज्ञों का मानना है कि फिल्म जल्द ही भारत में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाएगी। फिलहाल यह फिल्म सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों की सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच चुकी है और भारतीय फिल्मों की ऑल टाइम लिस्ट में तीसरे स्थान पर बनी हुई है।
फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक वर्ग इसे देशभक्ति और मनोरंजन का बेहतरीन मिश्रण बता रहा है, जबकि दूसरा वर्ग इसके कंटेंट को लेकर सवाल उठा रहा है। इसी बीच नसीम मुग़ल का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि फिल्म की टीम आलोचनाओं से घबराने के बजाय दर्शकों के समर्थन को ज्यादा अहमियत दे रही है।
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