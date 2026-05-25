यहां सीआरपीएफ के अधिकारियों ने किया कुछ ऐसा कि …

उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को किया सम्मानित

प्र्रशिक्षुओं को जंगल सर्वाइवल प्रशिक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहने का अभ्यास कराकर राष्ट्र विरोधी ताकतों से लोहा लेने हेतु तैयार किया गया है। इनडोर एवं आउटडोर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को मुख्य अतिथि द्वारा ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि दर्शनलाल गोला ने नवनियुक्त अधीनस्थ अधिकारियों को संबोधित करते हुए देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब ये पूर्ण सैनिक बनकर देश के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात होकर अपनी सेवाएं देंगे। इस अवसर पर प्रशिक्षुओं के माता पिता एवं परिजन भी पहुंचे। परेड के दौरान उप निरीक्षक-कैडेट्स द्वारा सजीव सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं रण-कौशल का प्रदर्शन किया गया, जिसे उपस्थित अतिथियों एवं परिजनों ने सराहा। कार्यक्रम का समापन सामूहिक समूह चित्र एवं मीडिया कर्मियों से परस्पर संवाद के साथ हुआ। इस अवसर पर उप महानिरीक्षक आरटीसी नीमच प्रमोदकुमार सिंह, कमांडेंट आरटीसी नीमच छोटन ठाकुर, कमांडेंट ग्रुप केंद्र नीमच प्रमोदकुमार साहू, कमांडेंट- मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी (पीएमजी) जितेंद्र कुमार गुप्ता, कमांडेंट फोर्थ सिग्नल हरविंदर सिंह, उप कमांडेंट आशीष भटनागर, सहायक कमांडेंट राजेश पांचाल, सहायक कमांडेंट विशालकुमार चौहान एवं सहायक कमांडेंट सीटीसी नीमच मनोज कुमार सहित केरिपुबल के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी, गणमान्य जनप्रतिनिधि, मीडियाकर्मी, जवान एवं उनके परिजन उपस्थित थे।