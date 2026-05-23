तीन दिन से खुला पड़ा गहरा गड्ढा, बन रहा हादसों की वजह

अनुभवहीन कर्मचारी कर रहे कार्य

नागरिकों का कहना है कि नगर परिषद कार्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित इस गड्ढे की ओर जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान नहीं जाना आश्चर्यजनक है। रात्रि के समय स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। पर्याप्त चेतावनी संकेत अथवा प्रकाश व्यवस्था के अभाव में वाहन चालक एवं राहगीर सीधे खतरे के मुहाने पर पहुंच जाते हैं। नागरिकों का आरोप है कि परिषद शायद किसी बड़ी दुर्घटना या जनहानि के बाद ही जागेगी। जानकारी के अनुसार पाइपलाइन मरम्मत कार्य के लिए कोई प्रशिक्षित मिस्त्री अथवा तकनीकी कर्मचारी मौके पर उपलब्ध नहीं है। केवल दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के भरोसे कार्य कराया जा रहा है। बताया जा रहा है इन कर्मचारियों के पास इस प्रकार के कार्य का पर्याप्त अनुभव नहीं है। परिणाम स्वरूप मरम्मत कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। तीसरे दिन भी कार्य पूरा नहीं हो सका है।