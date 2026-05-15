रतन स्वीट्स एंड बेकरी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

लापरवाही बर्दाश्त नहीं

सीएमओ नीमच दुर्गा बामनिया ने कहा कि नगरपालिका की स्वास्थ्य टीम के निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई की बेहद खराब स्थिति पाई। खाद्य सामग्री अत्यंत अस्वच्छ वातावरण में रखी गई थी। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वच्छता और खाद्य गुणवत्ता को लेकर सख्ती से निगरानी की जा रही है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने कहा कि जिले में कहीं भी जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण सतत जारी रहेगा एवं नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।