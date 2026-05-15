15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

रतन स्वीट्स एंड बेकरी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

एक्सपायरी व अमानक खाद्य सामग्री, घरेलू गैस सिलेंडर मिलने पर दुकान सील, एक क्विंटल से अधिक मावा जप्त, बड़ी मात्रा में एक्सपायरी एवं अमानक खाद्य सामग्री मिली, जिसमें मावा, आइसक्रीम, ब्रेड, मिठाइयां एवं आचार शामिल थे।

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Gourishankar Jodha

May 15, 2026

Expired and substandard food items news

एक्सपायरी व अमानक खाद्य सामग्री, घरेलू गैस सिलेंडर मिलने पर दुकान सील, एक क्विंटल से अधिक मावा जप्त

नीमच. नीमच में रतन स्वीट्स एंड बेकरी का औचक निरीक्षण एवं जांच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देशानुसार गुरुवार को खाद्य विभाग, नगरपालिका एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा की।

इस जांच के दौरान प्रतिष्ठान में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी एवं अमानक खाद्य सामग्री मिली, जिसमें मावा, आइसक्रीम, ब्रेड, मिठाइयां एवं आचार शामिल थे। इन सामग्रियों को ग्राहकों को बेचा जा रहा था। साथ ही दुकान के भीतर चारों ओर गंदगी तथा बेहद खराब स्वच्छता व्यवस्था पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी यशवंत कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन द्वारा की गई इस जांच कार्रवाई में व्यावसायिक उपयोग में घरेलू गैस सिलेंडर भी पाया गया, जिसे जप्त किया गया।

7 नमूने मानक स्तर की जांच के लिए
कार्रवाई के दौरान टीम ने मावा, सिका मावा, पेड़ा, चॉकलेट बर्फी, ब्रेड पैक, गुलाब जामुन, पाव पैक एवं क्रीम के कुल 7 नमूने मानक स्तर की जांच हेतु लिए गए। एक क्विंटल से अधिक मावा जप्त किया गया। ब्रेड और पाव के पैकेटों पर नियमानुसार कोई भी जानकारी अंकित नहीं पाई गई, जो लेबलिंग नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

टीम ने तत्काल दुकान को सील कर दिया
गंभीर अनियमितताएं एवं जन स्वास्थ्य के लिए खतरा पाए जाने पर अधिकारियों की टीम ने तत्काल दुकान को सील कर दिया है। संचालक के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में एसडीएम संजीव साहू, तहसीलदार संजय मालवीय, सीएमओ दुर्गा बामनिया, कैंट थाना प्रभारी सौरभ शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजू सोलंकी एवं यशवंत शर्मा सहित नगरपालिका और राजस्व विभाग की टीम मौजूद थी।

गंभीर अनियमितताएं
एसडीएम संजीव साहू ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई। निरीक्षण में बड़ी मात्रा में एक्सपायरी और अमानक खाद्य सामग्री पाई गई है। मौके पर गंभीर अनियमितताएं और अस्वच्छता मिलने के कारण प्रतिष्ठान को तत्काल सील किया गया है। आगे भी शहर में ऐसे औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं
सीएमओ नीमच दुर्गा बामनिया ने कहा कि नगरपालिका की स्वास्थ्य टीम के निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई की बेहद खराब स्थिति पाई। खाद्य सामग्री अत्यंत अस्वच्छ वातावरण में रखी गई थी। इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वच्छता और खाद्य गुणवत्ता को लेकर सख्ती से निगरानी की जा रही है। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने कहा कि जिले में कहीं भी जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण सतत जारी रहेगा एवं नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

4 माह से नहीं मानदेय, 44 डिग्री में आशा का प्रदर्शन
रतलाम
ASHA workers news ratlam 44-degree temperature

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 May 2026 10:55 pm

Published on:

15 May 2026 10:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / रतन स्वीट्स एंड बेकरी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता बरतने, आमजन से सद्व्यवहार के निर्देश

neemuch latest news
नीमच

नीमच में दो केंद्रों पर होगी परीक्षा, सीसीटीवी से रखेंगे नजर, इंतजाम पुख्ता

NEET एग्जाम को लेकर गाइडलाइन जारी (photo source- Patrika)
नीमच

MP में लूडो पॉलिटिक्स! बयानबाजी का नया खेल, बीजेपी सांसद का पीसीसी चीफ पर बड़ा तंज

MP Politics
नीमच

MP में बेटी हुई तो पति ने खाने में मिला दिया जहर, ICU में जिंदगी की जंग लड़ रही महिला

Husband Poisons Wife Food After She Gives Birth to a Daughter MP News
नीमच

MP में बड़ा हादसा! पराली की आग से धू-धूकर जली फैक्ट्री, फोरलेन पर मचा हड़कंप

Waste Factory Engulfed in Flames Due to Stubble Fire in jawad neemuch mp news
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.