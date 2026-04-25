MP में बेटी हुई तो पति ने खाने में मिला दिया जहर, ICU में जिंदगी की जंग लड़ रही महिला

किरण ने आरोप लगाया कि शनिवार सुबह उसकी सास ने खाने में जहर मिलाकर जबरदस्ती उसे खिला दिया। इसके कुछ देर बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। गंभीर हालत में ससुराल पक्ष के लोग उसे मनासा अस्पताल में छोड़ कर फरार हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी जांच की। प्राथमिक जांच में महिला को जहर दिए जाने की पुष्टि हुई। घटना की जानकारी पर मायका पक्ष मनासा हॉस्पिटल पहुचा। हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया,जहां वह वर्तमान में आईसीयू में भर्ती है और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है।