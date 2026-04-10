टेस्ट ड्राइव में कार लेकर भागा आशिक, शोरूम मालिक ने प्रेमिका से बुलवाया, बीच सड़क पर बेरहमी से की मारपीट

MP news: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में देर रात बीच सड़क पर दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिली। जिले के मनासा कस्बे में गुरुवार देर रात सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। इंदौर के एक कार शोरूम से गाड़ी चोरी कर भागे युवक को शोरूम मालिक और उसके साथियों ने लाठियों से बेरहमी से पीटा। घायल युवक सड़क पर लहूलुहान हालत में तड़पता रहा,लेकिन आसपास मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। पुलिस ने इस मामले में तीन महिलाओं समेत छह लोगों को हिरासत में लिया है।