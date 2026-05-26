नीमच में लोग घर पर ही बना रहे हैं ई-वाहन, एक लाख में तीन बेच रहे

लोकल स्तर पर होने लगा है ई-वाहनों का निर्माण

ई-वाहन की मांग बढऩे पर जिले में ई-वाहन असेंबल भी किए जाने लगे हैं। इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बताया कि ग्राम चल्दू में लोकल स्तर पर ई-वाहन असेंबल किए जा रहे है। स्थानीय स्तर पर ई-वाहन तैयार होने से जिले के गांव-गांव में पंजीयन केंद्र (बुकिंग काउंटर) खुल गए हैं। लोकल स्तर पर तैयार (असेंबल) ई-वाहनों के लिए आरटीओ में किसी प्रकार के पंजीयन की आवश्यकता भी नहीं है। इस कारण भी एक बार एकमुश्त राशि देकर लोग पेटोल-डीजल के लगातार बढ़ते दामों से भी छुटकारा पाना चाह रहे हैं। मजे की बात यह भी है कि जहां ब्रांडेड बाइक शोरूम पर एक ई-वाहन एक लाख से अधिक कीमत पर बिक रहा है। वहीं स्थानीय स्तर पर तैयार ई-वाहन एक लाख रुपए में सहज रूप से तीन मिल रहे हैं।