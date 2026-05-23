यहां हुआ कुछ ऐसा कि ग्रामीणों ने करना पड़ गया चक्काजाम

ग्रामीणों के साथ सरपंच भी उतरे सडक़ पर

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और उन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द समाधान की मांग उठाई। ग्रामीणों के साथ ग्राम सरपंच सोनू सेन भी प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि गांव में लगातार बिजली की कटौती जारी है। दिन हो या रात, बिना किसी सूचना के कई कई बार बिजली बंद हो जाती है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।