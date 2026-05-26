यहां ऐसे गिद्ध मिले जो दुनिया में विलुप्त होने की कगार पर

दुर्लभ राज गिद्ध भी मिला

जिले में की गई गणना में इस वर्ष कुल 285 गिद्धों की संख्या दर्ज किए गए। इनमें नीमच रेंज में सर्वाधिक 114 गिद्ध मिले, जिनमें 110 इजिप्टियन एवं 4 भारतीय देसी गिद्ध हैं। इसी प्रकार रतनगढ़ रेंज में 88 गिद्ध, मनासा रेंज में 49 गिद्ध और रामपुरा रेंज में 34 गिद्ध मिले। गणना के दौरान रामपुरा रेंज की भदाना उत्तर बीट में अत्यंत दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजाति ‘रेड हेडेड वल्चर’ जिसे राज गिद्ध या किंग वल्चर कहा जाता है देखा गया। वन विभाग के उपवन मंडल अधिकारी दशरथ अखंड ने बताया कि वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार विश्व स्तर पर विलुप्ति की कगार पर पहुंची इस प्रजाति की नीमच के वन क्षेत्र में उपस्थिति जिले के समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र का प्रमाण है। गणना के दौरान चीताखेड़ा चर्मशोधन केंद्र, रामपुरा का पड़पदिया नाला, भदाना उत्तर बीट तथा रतनगढ़-सिंगोली का कोज्या पूर्व क्षेत्र प्रमुख केंद्र रहे। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक संख्या में गिद्धों की उपस्थिति बनी रहती है। वन विभाग ने बताया कि गणना से प्राप्त आंकड़े भविष्य में जिले में गिद्ध संरक्षण एवं संवर्धन की रणनीति तैयार करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे।