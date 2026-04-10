28 साल जिस सेंट्रल जेल में हेड कांस्टेबल रह कर किया काम, वही लगा ली फांसी, मचा हड़कंप

मृतक की जेब में सुसाइड नोट भी मिला है। जिसका पुलिस ने खुलासा नहीं किया है। परिजनों का कहना है कि रामानंद पटेल पिछले एक माह से जेल अधिकारियों द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जा रहे थे, जिसके कारण उन्होने यह कदम उठाया। रामानंद की ड्यूटी पहले जेल के बाहर कमान में होती थी, लेकिन कुछ समय से उन्हें जेल के आंतरिक भाग में स्थानांतरित कर दिया गया था। जहां अधिकारियों के रवैए से संतुष्ट नहीं थे, इसकी जानकारी परिवार के साथ भी साझा करते थे। सुसाइड नोट के बारे में पुलिस ने अभी परिजनों को जानकारी नहीं दी है। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने इसे जांच का हिस्सा बताते हुए कहा कि बाद में खुलासा किया जाएगा। रामानंद पटेल मूलरूप से पन्ना जिले का रहने वाले थे, वहां से भी परिजन रीवा पहुंचे है।