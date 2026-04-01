MP के इस एयरपोर्ट का होगा विस्तार, 1500 मीटर तक होगी रनवे की चौड़ाई

शुरू में यहां रनवे की लंबाई 1850 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर थी। जय इसे एयरपोर्ट अथारिटी को सौंपा गया तो यहां पर विजुअल फ्लाइट रूल्स लागू हो गए। इन नियमों के तहत हवाई पट्टी के दोनों छोर में रेसा (रनवे एंड सेपटी एरिया) बनाया जाना अनिवार्य होता है। ताकि अगर विमान उत्तरने के बाद रनवे पर रुक न पाए तो रेसा एरिया में जाकर धंस कर रुक जाए। रनवे के बाद आने वाले इस हिस्से में रेत मरी होती है। एयरपोर्ट अथारिटी ने मौजूदा रनवे में रेसा तैयार करने के लिए दोनों छोर पर 300-300 मीटर की दूरी पर रेत बिछा दी। जिससे हवाई पट्टी की लंबाई कम होकर 1200 मीटर हो गई। इसी तरह अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए चौडाई को भी कम करके 30 मीटर कर दिया। इस स्थिति में यह रनवे कोड बी श्रेणी का हो गया। जी 19 सीटर विमानों के लिए माना जाता है।