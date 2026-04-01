‘गेहूं खरीदी पर ‘तारीख पर तारीख’ का खेल’…. कांग्रेस का भोपाल में जोरदार प्रदर्शन, सड़क पर उतरे कार्यकर्ता

कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों से ऋण वसूली की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी, लेकिन अव्यवस्थित नीतियों के कारण हजारों किसान डिफॉल्टर घोषित हो गए हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर सरकार किसानों से कर्ज वसूली का दबाव बना रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी उपज की खरीदी तक नहीं कर पा रही है। जब तक किसानों की फसल की खरीदी नहीं होगी और उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा, तब तक वे अपना ऋण कैसे चुकाएंगे।