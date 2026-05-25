25 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

टि्वशा शर्मा केस: ’10 दिन तक कहां छिपा था पति …’, खुद उगला राज, बंद रखी लोकेशन

Twisha Sharma Death Case: बहुचर्चित टि्वशा शर्मा की मौत के मामले में समर्थ फरारी में मोबाइल बंद रखा ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके....

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

May 25, 2026

Twisha Sharma

Twisha Sharma Case Live Updates: (Photo Source - Patrika)

Twisha Sharma Case Live Updates: भोपाल शहर के बहुचर्चित टि्वशा शर्मा की मौत के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे है। बीते दिन डेथ मिस्ट्री को सुलझाने के लिए 13 दिन बाद एम्स दिल्ली की 5 सदस्यीय टीम ने शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया। रविवार को एम्स भोपाल में 3 घंटे तक पोस्टमार्टम करने के बाद ट्विशा के शव का परिजनों ने भदभदा घाट में अंतिम संस्कार कर दिया।

5 माह पहले दिसंबर में जिस खुशी के साथ परिवार ने बेटी की शादी पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह के एडवोकेट बेटे समर्थ के साथ की थी, उसे भाई मेजर हर्षित वर्मा ने बुझे मन से मुखाग्नि दी। हद यह है कि बहू की मौत के आरोपों से घिरीं सास गिरीबाला उसका आखिरी बार चेहरा देखने भी नहीं गईं। अब स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई कर रहा है।

10 दिन तक छिपा रहा समर्थ

इस पूरे मामले को लेकर जांच लगातार उलझती जा रही है। मुख्य आरोपी समर्थ सिंह से पूछताछ के बाद कई नए खुलासे सामने आए हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि घटना के बाद समर्थ करीब 10 दिन तक जबलपुर में छिपा रहा। इसकी पुष्टि कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे ने भी की है। समर्थ अभी पुलिस रिमांड पर है। इन दौरान पूरे समय समर्थ ने अपना मोबाइल भी बंद रखा, ताकि पुलिस लोकेशन ट्रेस न कर सके। हालांकि तकनीकी जांच में उसकी आखिरी मोबाइल लोकेशन भोपाल में ट्रेस हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी थी।

कबूल कर ली बात

पुलिस की पूछताछ में समर्थ ने लोकेशन बदलने और लोगों से सीधे संपर्क से बचने की बात कबूल की है। जांच एजेंसियों को शक है कि उसे किसी न किसी स्तर पर मदद मिल रही थी। इसी वजह से पुलिस अब उन लोगों की पहचान कर रही है, जो 12 और 13 मई को उसके संपर्क में थे। अब पुलिस जांच में जुटी है कि फरारी के दौरान उसे किसने ठिकाना और मदद उपलब्ध कराई।

फफक पड़ा भाई

जिस बेटी को पांच माह पहले परिवार ने हंसी-खुशी शादी के बाद विदा किया था, उसी के शव का भदभदा विश्राम घाट में अंतिम संस्कार करना पड़ा। इस अथाह दुख से दबी जा रही ट्विशा की मां रेखा शर्मा, पिता नवनिधि शर्मा का मानो कलेजा फट पड़ा। भाई मेजर हर्षित ने मुखाग्नि दी तो वे फफक पड़े। मां बेसुध हो गईं। परिजन ने उन्हें संभाला।

गिरीबाला के घर भी पहुंची थी फोरेंसिक टीम

दिल्ली एम्स की फोरेंसिक टीम, एसआइटी, पुलिस अधिकारी कटारा हिल्स स्थित क्राइम सीन पूर्व जज गिरीबाला सिंह के घर भी पहुंचे। टीम ने ट्विशा के कमरे और घटनास्थल की जांच की। घर में गिरीबाला, उनका बड़ा बेटा सिद्धार्थ, वकील व घरेलू कर्मचारी भी मौजूद थे।

समर्थ के वकील ने रखा पक्ष

इंदौर में समर्थ के वकील ज्ञानेंद्र शर्मा ने मीडिया से चर्चा में निष्पक्ष जांच की मांग की। बोले-सीबीआइ व कोर्ट के नोटिस का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने मायके पक्ष के आरोपों के जवाब दिए। बोले-सीसीटीवी देख हम भी स्तब्ध हैं। आधा घंटा पहले तक ट्विशा हॉल में टीवी देख र थीं। आधे घंटे में ऐसा क्या हुआ? मायके वालों ने आरोप लगाया कि ट्विशा के गले पर दो निशान हैं। फंदे को तुरंत पुलिस ने जब्त कर डॉक्टर को नहीं सौंपा.. इस सवाल पर शर्मा ने कहा, डबल निशान हैंडिंग के कारण हुए। आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। एमएलसी रिपोर्ट में साफ होगा। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया, समर्थ से पूछताछ भी जारी है।

ये भी पढ़ें

ट्विशा शर्मा केस: गांजा पिया या नहीं! यह जांच बता देगी ट्विशा पर ससुरालवालों के आरोप की हकीकत
भोपाल
Viscera Preserved for Investigation into Allegations of Twisha Sharma Cannabis Consumption

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 May 2026 12:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / टि्वशा शर्मा केस: ’10 दिन तक कहां छिपा था पति …’, खुद उगला राज, बंद रखी लोकेशन

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Breaking- ट्विशा शर्मा केस- एमपी पुलिस से छिनेगा मामला, सीबीआई आज से ही शुरु करेगी जांच

TWISHA SHARMA CBI CASE
भोपाल

ट्विशा शर्मा केस: सास के पूर्व जज और पति के वकील होने से उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान

Supreme Court Major Statement in the Twisha Sharma Case
भोपाल

दुनिया से जुड़ेगा एमपी का यह एयरपोर्ट, नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए चल रहा सर्वे

Survey regarding the launch of direct flights from Bhopal Airport to Dubai
भोपाल

नौतपा के पहले दिन एमपी में भीषण गर्मी, रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, 44 जिलों में हीटवेव

Severe heat in MP
भोपाल

‘5 एकड़’ में तैयार होगा ‘मानसरोवर धाम’, 60% काम पूरा, खुलेंगे रोजगार के अवसर

Mansarovar Dham
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.