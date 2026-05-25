टि्वशा शर्मा केस: ’10 दिन तक कहां छिपा था पति …’, खुद उगला राज, बंद रखी लोकेशन

इंदौर में समर्थ के वकील ज्ञानेंद्र शर्मा ने मीडिया से चर्चा में निष्पक्ष जांच की मांग की। बोले-सीबीआइ व कोर्ट के नोटिस का जवाब दे रहे हैं। उन्होंने मायके पक्ष के आरोपों के जवाब दिए। बोले-सीसीटीवी देख हम भी स्तब्ध हैं। आधा घंटा पहले तक ट्विशा हॉल में टीवी देख र थीं। आधे घंटे में ऐसा क्या हुआ? मायके वालों ने आरोप लगाया कि ट्विशा के गले पर दो निशान हैं। फंदे को तुरंत पुलिस ने जब्त कर डॉक्टर को नहीं सौंपा.. इस सवाल पर शर्मा ने कहा, डबल निशान हैंडिंग के कारण हुए। आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। एमएलसी रिपोर्ट में साफ होगा। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया, समर्थ से पूछताछ भी जारी है।