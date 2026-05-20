रीवा में आचार्य विद्यासागर की शिष्या हादसे का शिकार, श्रुतमती माता का निधन

बुधवार की सुबह 5:45 बजे वे जैसे ही कलेक्ट्रेट के सामने पहुंची तभी सिरमौर चौराहे तरफ से आ रही कार क्र. एमएच 49 सीडी 8309 काफी स्पीड से आई और उनको टक्कर मारते हुए निकल गई। इस हादसे में श्रुतमति माता व उपशममति माता सहित उनके साथ मौजूद बच्चा सम्यक घायल हो गए। घटना से तडक़े अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई जिस पर उनको उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया। गंभीर रूप से घायल श्रुतमति माता का निधन हो गया। वहीं गंभीर रूप से घायल उपशममति माता का चिकित्सकों देखरेख में इलाज चल रहा है।