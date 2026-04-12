मलबे में तब्दील हुआ नयागांव का गौरव, धमाके से धूल और मलबा बना CCI प्लांट की विशालकाय इमारत

नीमच से 18 कि.मी दूर और जावद रोड रेलवे स्टेशन से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये प्लांट कोई छोटी-मोटी इकाई नहीं थी। इसका कुल क्षेत्रफल 537.606 हेक्टेयर था। इसमें से मुख्य प्लांट 32. 250 हेक्टेयर में स्थापित था। कच्चे माल के लिए इसका माइनिंग (खनन) क्षेत्र सबसे विशाल 450.042 हेक्टेयर में फैला हुआ था। इसके अलावा 18.160 हेक्टेयर में कर्मचारियों के लिए एक भव्य टाउनशिप (कॉलोनी) बसाई गई थी, जिसमें 575 आवासीय मकान, हेल्थ सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बैंक, पोस्ट ऑफिस और टेलीफोन एक्सचेंज जैसी तमाम आधुनिक सुख-सुविधाएं मौजूद थीं।